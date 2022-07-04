Birleşik Krallık'ta Covid Tekrar Yükseliyor - Endişelenmeli Miyiz?

Yorgun bir nefes aldığın için affedilirsin. Ukrayna'dan her şeyin artan maliyetine kadar çok şey oluyor - ve şimdi Covıd çirkin kafasını tekrar kaldırıyor. En son istatistikler, Birleşik Krallık'ta enfekte olan insan sayısının Haziran ayının başından bu yana iki katından fazla arttığını ve yaklaşık 2.3 milyon kişinin pozitif test yaptığını gösteriyor. Muhtemelen ona sahip birini tanıyorsundur. Yaz mahvoldu mu? Pandemiden iki buçuk yıl sonra, yeni varyantlarla, enfeksiyonlarda bir artışla, nhs'nin başa çıkıp çıkamayacağı ve tüm yaşamlarımız için ne anlama geldiğiyle ilgili sorularla karşı karşıyayız. Ayrıca bize Covıd ile yaşamanın neye benzeyeceği konusunda daha net bir fikir veriyor. Edinburgh Üniversitesi halk sağlığı profesörü Linda Bauld, "Şu anda kötü bir durumdayız" diyor. "Toplum için çok yıkıcı ve bazıları ciddi etkilere maruz kalıyor, ancak bu hala bulunduğumuz yerin küçük bir kısmı."

Enfeksiyonlardaki ani artışın arkasındaki itici güç, Ba'nın çifte eylemidir.4 ve LİSANS.5. Virüsün bu iki mutasyona uğramış formu teknik olarak Omikronun alt varyantlarıdır. Orijinal Omikron, vücudumuzun virüsü dışarıda tutmak için oluşturduğu bağışıklık savunmasını yaymak ve üstesinden gelmek için etkileyici bir yeteneğe sahipti. BA.4 ve LİSANS.5 daha da iyi. Yükselişleri, Jübile kutlamaları ya da Glastonbury gibi büyük yaz etkinliklerinden önce başladı, bu yüzden yeni bir dalgaya doğru yol aldık gibi değil.

Imperial College London'da bir immünolog olan Profesör Danny Altmann, virüsün bize bulaşmaya devam etmek için ne kadar değişebileceğinin "şok edici" olduğunu söylüyor. Geçen kış Omicron'un ilk bilimsel analizini gördüğünü hatırlıyor: "Gezegendeki en kötü korku filmini görmüş gibi hissettim ve yine de daha kötülerini atmaya devam ediyor". New England Journal of Medicine'de yapılan araştırmalar lisans derecesini gösterdi.4 ve LİSANS.5. aşılamadan veya enfeksiyondan korunmayı "önemli ölçüde önleyebilir". Bilimde yapılan bir araştırma, orijinal Omicron'un, Omicron'a tekrar rastlarsanız sınırlı koruma sağlayan bir "gizli virüs" gibi olduğunu da gösterdi.