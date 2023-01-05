Günün müjdesi! Hiç evi olmayanlara ağzı kulaklara vardıran haber! Devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Hiç evi olmayanlara ağzı kulaklara vardıran haber! Devletten 200.000 TL hibe para yardımı! Günün müjdesi! Betonarme ev desteği nedir? Günümüzde birçok kişi barınma konusunda yatırım yapmaya başladı. Bahçeli ve müstakil ev fiyatlarının artması nedeniyle insanların büyük bir bölümü kendi evlerini yapmayı planlıyor. Devlet barınma ihtiyacı olan kişilere destek veriyor. Barınma desteğinden yararlanmak için;

· Başvuru sahibinin evinin oturulamayacak durumda olması gerekir.

· Hane halkı gelirinin en fazla 1.833 TL olması gerekir.

· Yaşlılık, engellilik ve dul olma gibi özel şartları karşılamalısınız.

· Üzerine ev yapılacak arsanın sahibi olmalısınız.

Konutlara ciddi zam gelmesi dar gelirli vatandaşların zorlanmasına neden oldu. Dar gelirli ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için devlet barınma desteği paketi vermeye başladı.

Ev Tadilat Desteği Ne Kadar Oldu?

Bakanlık tarafından oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evler için barınma yardımı veriliyor. Eski evi yenileme desteğinde rakam tam 75.000 TL’ye kadar yükseltildi. Devletin prefabrik ev yardımı ile birçok kişinin kendi evini yapması planlanıyor. Yapılan duyuru ile barınma yardımlarının güncel hali de paylaşıldı. Devlet prefabrik ev yardımı için 75 bin TL ödeme gerçekleştiriliyor. Bu yardımların 2023 yılında daha da artacağı düşünülüyor. İnşaat maliyetlerinde yaşanan yükseliş nedeniyle betonarme ev desteği için ödenen rakam da artış görüldü.

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