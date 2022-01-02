Güney Koreliler, Kuzey Kore'ye İltica Ederek Giriyor

Güney Kore ordusu, Güney Koreli bir kişinin Yeni Yıl Günü'nde yoğun şekilde tahkim edilmiş sınırı Kuzey Kore'ye geçtiğini söyledi,

Güney Kore Genelkurmay Başkanları (JCS) Pazar günü yaptığı açıklamada, birliklerinin Cumartesi günü saat 21:20'de (12:20 GMT) sınırın doğu kesiminde gözetleme ekipmanı ile kişiyi tespit ettiğini söyledi.

Onu yakalamak için asker gönderdi, ancak kişiyi bulamadılar ve gözetim, Güney Kore'de yasadışı bir eylem olan sınırı geçen kişiyi tespit etti.

JCS, "Kişinin 22:40 (13:40 GMT) civarında Askeri Sınır Çizgisi sınırını geçtiğini ve kuzeye kaçtığını doğruladık" dedi.

JCS, Güney Kore'nin Pazar sabahı kişinin güvenliğini sağlamak için Kuzey Kore'ye bir mesaj gönderdiğini, ancak herhangi bir yanıt alamadığını da sözlerine ekledi.

Geçiş, Kuzey Kore'nin 2020'nin başlarında sınırlarını kapatmasından bu yana sıkı anti-koronavirüs önlemleri altında olduğu bir zamanda geliyor. Bugüne kadar herhangi bir enfeksiyon doğrulamadı.

Kuzey Kore birliklerinin Eylül 2020'de denizde kaybolan ve Pyongyang'ın anti-virüs kurallarını suçlayıp özür dilediği bir Güney Koreli balıkçılık yetkilisini öldürmesinden sonra kamuoyunda ve siyasi bir kargaşa çıktı.

İki ay önce, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, COVID-19 semptomları olduğunu söylediği bir Kuzey Koreli sığınmacının Güney Kore'den tekrar Kuzey'e geçmesinin ardından ulusal bir acil durum ilan etti ve bir sınır kasabasını kapattı.

Bu sığınmacının akıbeti bilinmiyor.

İki Kore, dünyanın en ağır silahlı sınırı olan Askerden Arındırılmış Bölge boyunca bölünmüş durumda. Tahmini 2 milyon mayın, 248 kilometre (155 mil) uzunluğunda, 4 kilometre (2,5 mil) genişliğindeki DMZ'nin içinde ve yakınında biberli ve her iki tarafta da dikenli tel çitler, tank tuzakları ve muharebe birlikleri tarafından korunuyor taraf.

DMZ yoluyla hata yapmak daha sonra nadirdir.

Soğuk Savaş rekabetinin zirvesinde, her iki Kore de DMZ aracılığıyla birbirlerinin topraklarına ajanlar ve casuslar gönderdi, ancak son yıllarda böyle bir olay bildirilmedi.

Yaklaşık 34.000 Kuzey Koreli, 1990'ların sonlarından bu yana yoksulluk veya siyasi baskıdan kaçınmak için Güney Kore'ye sığındı, ancak bunların büyük çoğunluğu Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri üzerinden geldi.

Uzun süreli karantinalar ve iller arası hareket üzerindeki kısıtlamalar, Güney'e gelen Kuzey Koreli sığınmacıların sayısını tüm zamanların en düşük seviyesine itti. Bazı Güney Koreliler, yoksul, otoriter Kuzey Kore'ye sığınmaya çalıştılar, ancak bu nadirdir.