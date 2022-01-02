Güney Afrika'nın Cape Town'daki Parlamento Binası Alev Aldı

Cape Town'daki Güney Afrika parlamento binasında büyük bir yangın çıktı, bir binanın çatısından alevler fırladı ve kilometrelerce öteden görülebilen bir duman bulutu.

Şehir İtfaiye Hizmetleri, Pazar günü yerel saatle 06:12'de (04:12 GMT) ilk çağrıyı aldıktan birkaç dakika sonra itfaiyecilerin binaya geldiğini, çünkü büyük alevler ve büyük bir duman sütunu yerleşkenin bölümlerini sardı.

Ulusal Meclis Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Meclis'in alev aldığını, bundan yalnızca Eski Meclis binasının etkilendiği yönündeki önceki raporların aksine.

Mapisa-Nqakula, yangının Ulusun Durumu Konuşmasının Şubat ayında devam etmesini engellemeyeceğini söyledi.

Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Patricia De Lille basın toplantısında Ulusal Meclis'in hala yandığını söyledi.

“Milli meclis odalarındaki yangını kontrol altına alamadık. Tavanların bir kısmı çöktü” dedi.

Bölge, 1800'lerin sonlarında tamamlanan orijinal Parlamento binası ve 20. yüzyılda inşa edilen iki yeni bölüm olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Bina içindeki tarihi eserlerin hasar görmüş veya tahrip edilmiş olması muhtemeldir.

De Lille gazetecilere verdiği demeçte, yangının başlangıçta Ulusal Meclis'in arkasında bulunan eski Parlamento binasında yoğunlaştığını söyledi. Başlangıçta itfaiyecilerin durumu kontrol altına aldığını söylemişti, ancak alevler daha sonra mevcut Parlamento binasına sıçradı.

De Lille, soruşturmalar sonuçlanana kadar yangının nedenleriyle ilgili spekülasyonlara karşı uyardı. Kundaklama olduğuna dair bir rapor gelene kadar, saldırı olduğuna dair telkinlerde bulunmamaya özen göstermeliyiz” dedi.

Ancak yetkililer, şüpheli bir yangın algılama ekipmanı şüphelisini araştırıyor ve Başkan Cyril Ramaphosa, bir kişinin sorgulanmak üzere alındığını söyledi. News24'e göre, “Birinin tutulduğuna ve sorgulandığına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı, zararları görmek için Başbakan Alan Winde ve Bayındırlık Bakanı Patricia De Lille ile birlikte Pazar günü saat 13:30 civarında parlamentoya geldi. Cape Town belediye başkanının güvenlik ve güvenlikten sorumlu komite üyesi Jean-Pierre Smith, yangının Eski Meclis binasının üçüncü katını da yıktığını ve çatının çöktüğünü söyledi.

"Yangın kontrol altında değil ve binanın duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirildi. Hasar, özellikle yakında kontrol altına alınmazsa önemli olacaktır” diye uyardı. Smith, itfaiyecilerin yangını kontrol altına almak için hala mücadele ettiğini ve iki uçağın konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Güvenlik görevlilerinin fark ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olay sırasında parlamento tatil nedeniyle kapalıydı.

Ramaphosa ve Güney Afrika'nın birçok üst düzey politikacısı, Cumartesi günü Parlamento bölgesinden yaklaşık bir blok ötedeki St. George Katedrali'nde Başpiskopos Desmond Tutu'nun cenaze töreni için Cape Town'daydı.