Güney Afrika’nın Eski Cumhurbaşkanı Polise Teslim Oldu

Çarşamba günü memleketi KwaZulu-Natal'daki Estcourt Islah Merkezine kabul edildi.

Polis, gece yarısına kadar teslim olmazsa onu tutuklamaya hazır oldukları konusunda uyarmıştı.

79 yaşındaki Zuma, yolsuzluk soruşturmasına katılmadığı için geçen hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza, Güney Afrika'da daha önce hiç eski bir başkanın hapse atıldığını görmemiş eşi benzeri görülmemiş bir yasal dramayı ateşledi.

Zuma başlangıçta teslim olmayı reddetmişti, ancak Çarşamba günü yaptığı kısa bir açıklamada, Jacob Zuma Vakfı "uymaya karar verdiğini" söyledi.

Kızı Dudu Zuma-Sambudla daha sonra Twitter'da babasının "hapishaneye doğru yola çıktığını ve hala moralinin yüksek olduğunu" yazdı.

Zuma, dokuz yıllık iktidarı boyunca yolsuzluk soruşturmasında ifade verme talimatına karşı gelmekten 29 Haziran'da hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturmada, "devletin ele geçirilmesi" olarak bilinen - yani devlet varlıklarının sifonu anlamına gelen - hakkında sadece bir kez ifade verdi.

İşadamları, görevdeyken karar verme sürecini etkilemek için politikacılarla komplo kurmakla suçlanıyor. Ancak Zuma defalarca siyasi bir komplonun kurbanı olduğunu söyledi.

Ayrı bir yasal meselede Zuma, geçen ay 1990'lardan kalma 5 milyar dolarlık (3 milyar sterlin) silah anlaşmasını içeren bir yolsuzluk davasında suçsuz olduğunu iddia etti.

2018'de kendi partisi olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından görevden alınmasına rağmen, özellikle memleketi KwaZulu-Natal'da sadık bir destekçi kitlesini elinde tutuyor.

Pazar günü, Zuma'nın tutuklanmasını önlemek için kalabalıklar, Zuma'nın saray evinin önünde canlı kalkan dedikleri bir şey oluşturdular. Çarşamba günü teslim olmadan önce benzer kalabalıklar toplandı.

Çarşamba günü Zuma'nın evinin önünde bulunan BBC muhabiri Nomsa Maseko, mülkün dışında silahlı memurlar ve bir milis birliğin de dahil olduğu büyük bir polis mevcudiyeti olduğunu kaydetti.

Kıdemli memurlardan oluşan bir heyetin, eski cumhurbaşkanı ile tutuklanması üzerine konutta birkaç saat pazarlık yaptığına inanılıyor.

Biri Zuma'yı taşıyan bir araba konvoyunun, gözaltı süresi gece yarısından kısa bir süre önce evden yüksek hızda çıktığı görüldü.

Zuma daha önce hapse girmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak, "Beni bir pandeminin zirvesinde, benim yaşımda hapse göndermek, beni ölüme mahkum etmekle aynı şey" demişti.