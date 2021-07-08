Ananas Nasıl Seçilir?

Ananas, ananasgiller familyasına ait olan bir meyvedir. İri, lezzetli ve güzel kokulu olması sebebiyle de tercih edilir. Anavatanı Güney Amerika olan ananasın sıcak ülkelerde yetişen tropikal bir meyve olduğu bilinmektedir. Sindirimi kolaylaştıran ve lif bakımından zengin olan meyve sade bir şekilde tüketilmesinin yanı sıra portakal ve ananas peltesi ya da ananaslı cheesecake gibi farklı tarifler ile de tercih edilebilir.

Hoş kokulu bir meyve olan ananasın olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak için en sık kullanılan yöntemlerden biri ananası koklamaktır. En çok sap kısımlarında olan kokusu eğer tatlı ve hoş bir şekilde ise bu ananasın olgun olduğu anlamına gelecektir. Bu meyvenin ters çevrilip sap kısmının koklanması tavsiye edilmektedir. Diğer taraftan ananas hiç kokmuyorsa bu durum meyvenin olgunlaşmamış olabileceği anlamına gelecektir. Bunun yanı sıra ananasın kokusu alkole ya da sirkeye benziyorsa bu durum ise ananasın içinin aşırı olgunlaşmış olduğunu gösterecektir.

Ananasın olgunlaştığını anlamak için dokunmak da bir diğer yöntem olacaktır. Ananası tek el ile sıktıktan sonra dışı sert ve bastırıldığı zaman hafifçe esneyecek kadar yumuşaksa bu meyvenin olgunlaşmış olduğu hakkında bir gösterge olacaktır. Bununla birlikte ananasın sulu olduğunu anlamak için ağırlığına bakmak gerekmektedir. Aynı boyutlarda olan iki ananas ele alınabilir ve ağırlığı fazla olanın daha fazla sulu olduğu anlaşılır. Daha sulu olan ananasın olgun ve tatlı olduğu da bilinmektedir.

Ananasın yaprağını kopartmak da bir diğer yöntem olacaktır fakat bu konu hakkında bazı fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Ananasın tepesinde bulunan yaprak kopartılabiliyorsa bu meyvenin olgunlaşmış olduğu anlamına gelecektir. Ancak çok kolay bir şekilde kopuyorsa bu durum ise meyvenin çürümüş ya da fazla olgunlaşmış olduğunu gösterecektir. Yine ananasın rengi de meyvenin olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak için kullanılan bir yöntemdir. Meyvenin rengi yeşile çalıyorsa bu durum onun ham olduğunu göstermez ve altın sarısı renkler tercih edilir.