Güney Afrika'da İki Bara Silahlı Saldırıda 19 Kişi Öldü

Polis, biri Johannesburg'a yakın bir kasabada, diğeri Güney Afrika'nın doğusunda olmak üzere iki bara düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, Soweto'da Pazar günü, saldırganların bir minibüs taksiye binip bar patronlarına rastgele ateş açmaya başladıkları sırada dışarıda geçirdikleri bir gecenin ardından 15 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Doğudaki Pietermaritzburg kentinde polis, iki kişinin müşterilere ayrımcı şekilde ateş açması sonrasında bir barda çıkan çatışmada dört kişinin öldüğünü ve sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

Polis kaynakları, saldırıların bir şekilde bağlantılı olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu, ancak benzerliklerini gözlemlediklerini söyledi.

Toplum Güvenliği Yürütme Konseyi (MEC) üyesi Faith Mazibuko Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Artık silah sahibi olan herkesin silahını topluluklarımızda denemek istemesi bizi üzüyor."

“Toplulukları, bu failleri tutuklamak için polise gerçekten iyi bir şekilde yardım etmeye çağırmak istiyoruz.”

Kullanılan yüksek kalibreli ateşli silah

Güney Afrika'nın ekonomik başkentinin güneybatısındaki Johannesburg'un en büyük ilçesi Soweto'da, gece yarısından kısa bir süre sonra olay yerine polis çağrıldı.

Polis teğmen Elias Mawela, "Sabahın erken saatlerinde, saat 12:30 civarında [22:30 GMT] arandık" dedi.

Yerel polis memuru Nonhlanhla Kubheka'ya göre, polis olay yerine geldiğinde 12 kişi kurşunla yaralandı.

11 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve üçünün geldikten kısa bir süre sonra öldüğünü ekledi.

Saldırganlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

"Kimse tutuklanmadı. Görevliler hala sahada. Saldırının gerçekleştiği Soweto bölgesi Orlando polis karakolu komutanı Kubheka, "Eğlenen insanlara gelip ateş ettiler" dedi.

Bar, başkentin güneydoğusunda, Johannesburg'un en büyük ilçesi olan Soweto'nun Orlando semtindeydi.

Mawela'ya göre, ruhsatlı barda insanları rastgele vurmak için yüksek kalibreli bir ateşli silah kullanıldı ve olay yerinde bulunan fişek sayısı, patronlara ateş edenlerin bir grup insan olduğunu gösterdi.

Mawela, "Bu insanların her birinin meyhaneden çıkmak için mücadele ettiğini görebilirsiniz," dedi.

Pietermaritzburg'da 4 kişi öldü

Ayrı bir olayda, Doğu Güney Afrika'daki Pietermaritzburg'da bir barda çıkan silahlı çatışmada dört kişi öldü.

Yerel polis sözcüsü Nqobile Gwala, Cumartesi günü saat 20:30 (18:30 GMT) sularında ateş edildiğini ve sekiz kişinin yaralandığını söyledi.

İki adam arabayı sürdü, bara girdi ve kaçmadan önce "müşterilere rastgele ateş açtı" dedi. Diğer sekiz kişi yaralandı.