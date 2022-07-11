Yosemite Ulusal Parkı Yangını Büyüyor

Yosemite Ulusal Parkı'ndaki en büyük dev sekoya korusunu tehdit eden bir orman yangını bir günde iki katından fazla büyüdü ve itfaiyeciler ikonik ağaçları ve küçük bir dağ kasabasını korumak için zorlu arazilerde çalışıyor.

Yangının yakınındaki kampçılar ve sakinler tahliye edildi, ancak Kaliforniya'daki genişleyen parkın geri kalanı açık kaldı, ancak yoğun duman doğal manzaraları engelledi ve Pazar günü sağlıksız hava kalitesi yarattı.

Yosemite itfaiye bilgi sözcüsü Nancy Phillipe Pazar günü yaptığı açıklamada, “Bugün aslında gördüğümüz en dumanlı hava” dedi.

"Bu sabaha kadar park o sağlıksız kategoride değildi, ama şu anda bulunduğumuz yer orası."

Ünlü Mariposa Korusu'nda 500'den fazla olgun sekoya tehdit edildi, ancak 3.000 yaşındaki Grizzly Giant da dahil olmak üzere herhangi bir adlandırılmış ağaçta ciddi hasar bildirilmedi.

Phillipe, koruya kurulan bir sprinkler sisteminin ağaç gövdelerini nemli tuttuğunu ve yetkililerin önceden öngörülen yanıklarla birlikte sürekli su püskürtmesinin alevleri uzak tutmak için yeterli olacağını umduğunu söyledi.

Washburn Yangınının çıkış nedeni araştırılıyor. Pazar sabahına kadar hiçbir sınırlama olmaksızın yaklaşık 6,5 kilometrekare (2,5 kilometrekare) büyümüştü.

Ağaçların ötesinde, park alanıyla çevrili Wawona topluluğu tehdit altındaydı ve insanlara Cuma günü geç saatlerde ayrılmaları emredildi. Sakinlere ek olarak, Wawona kamp alanında çadırlarda, kulübelerde ve tarihi bir otelde kalan yaklaşık 600 ila 700 kampçının ayrılması emredildi.

Kaliforniya'nın Sierra Nevada sıradağlarının batı yamacına yayılmış yaklaşık 70 koruda bulunan dev sekoyalar bir zamanlar alevlere karşı dayanıklı olarak kabul edildi.

Ancak, bir asırlık yangın söndürme ve iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği kuraklıktan kaynaklanan çalıların birikmesiyle körüklenen orman yangınları daha yoğun ve yıkıcı hale geldikçe, giderek daha savunmasız hale geldiler.

Park sözcüsü Phillipe, daha önce bazı devasa sandıkların koruma için yangına dayanıklı folyoya sarıldığını söyledi, ancak Pazar günü kendini düzeltti ve bu yangın için durumun böyle olmadığını söyledi. Ancak ekiplerin tarihi bir kabini koruyucu folyoya sardığını söyledi.

Son iki yılda yıldırımların yol açtığı orman yangınları, hacimce en büyük ağaçlar olan ve milli parka turistler için büyük bir çekicilik olan tahmini 75.000 dev sekoyanın beşte birini öldürdü.