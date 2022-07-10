Güney Afrika: Soweto İlçesinin Barında On Beş Kişi Vurularak Öldürüldü

Polis, silahlı kişilerin Pazar sabahı erken saatlerde Orlando East meyhanesine girdiğini ve bir grup gence rastgele ateş etmeye başladığını söyledi.

Daha sonra beyaz bir minibüse binerek olay yerinden kaçtılar. Polis, saldırının nedeninin belirlenmediğini söyledi.

BBC'den Nomsa Maseko'nun haberine göre, birkaç kişi daha hastanede kritik durumda.

Kurbanların 19 ila 35 yaşları arasında olduğuna inanılıyor.

Mahalle sakini Ntombikayise Meji, "Cesetler üst üste kan içindeydi. Sevdiklerimizi arıyorduk, kardeşlerimizi aramak için cesetlerin üzerinden atlamak zorunda kaldık" dedi.

Gauteng eyaletinin polis şefi Lt-Gen Elias Mawela BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırının "masum meyhane patronlarına karşı soğukkanlı bir saldırı" olduğunu söyledi.

Ofisinden yapılan bir basın açıklaması, silahlı kişilerin bara girdiklerinde tüfek ve 9 mm tabancalarla silahlandırıldığını söyledi.

Polisin kimlikleri henüz belirlenemeyen zanlıların arandığı belirtildi.

Soweto'da bir topluluk lideri olan Thaban Moloi, polisin olay yerine gelmesi için geçen süreye kızdı.

"Korkunç, size söylüyorum. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Orada olsaydınız ağlayan kadın ve çocukları görebilirdiniz" dedi.

Bay Moloi, saldırının Cumartesi günü yerel saatle 23:00'te (21:00 GMT) gerçekleştiğini ancak polisin Pazar günü 04:00'e kadar gelmediğini söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse gelmeleri beş saat sürdü” dedi.

Polis, Pazar günü yaptığı açıklamada, güneydoğudaki KwaZulu-Natal eyaletinde ayrı bir meyhanede düzenlenen silahlı saldırıda dört kişinin daha öldüğünü söyledi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, her iki saldırıda da kurbanların yakınlarına taziyelerini iletti.

Millet olarak, bu tür olaylar nerede olursa olsun, şiddet içeren suçluların bizi bu şekilde terörize etmesine izin veremeyiz” dedi.

Güney Afrika'da çekimler nadir değildir. Genellikle çetelerle veya alkolle bağlantılıdırlar.

Ancak bu, son derece yüksek bir ölüm oranıdır ve Doğu Londra'daki başka bir barda gaza maruz kaldığı veya zehirlendiği düşünülen 21 gencin ölümünden kısa bir süre sonra geldi.

Cevap arayan bir ülke

Kalabalık, Soweto'da tipik olarak bulutsuz bir kış göğünün altında Mdlalose's Tavern'in etrafında toplanmıştı - bazıları yas tutmak için, bazıları ise sadece aval aval bakmak için buradaydı. Adli tıp, barın içinden kanıtları almak gibi korkunç bir işle uğraşırken, sarı polis bandıyla sıkıştırıldılar. Kadın grupları, çöplerle dolu sokakta dans ederek şarkı söylemeye başladı.

Güney Afrika, en iyi zamanlarda çok şiddetli bir ülkedir, ancak bu özel olay, Pietermaritzburg'daki başka bir silahlı saldırıyla birleştiğinde, buradaki birçok kişiyi sarstı.

Ateş edildiğinde barın içinde olan bir adamla konuştuk. Bir grup adamın nasıl içeri girdiğini, ateş açtığını ve kimseden, cüzdanlardan, telefonlardan, hiçbir şeyden hiçbir şey almadıklarını, onu ve diğerlerini nedenini şaşırarak bıraktıklarını anlattı. Görüşmenin yarısında bir polis memuru araya girdi ve onunla konuşamayacağımızı söyledi. Silahlı kişilerin kalabalığın arasında olabileceğini ve bir sonraki adımda bu tanığı hedef alabileceklerini söyledi.

Yakınlarda oturan başka bir kadın, silah seslerini duyduğunu ve vurulma olayının korkunç sonucunu bulmak için bara koştuğunu söyledi. Topluluktaki insanlar korkuyor, dedi ve bunun arkasında kimin olabileceğine dair hiçbir fikri yok.

Ülke ümitsizce cevaplar arıyor.