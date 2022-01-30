Güney Afrika, Kendine Yeterlilik Mücadelesinde Yeni COVID Jab Bitkisini Keşfetti

19 Ocak'ta, Güney Afrika doğumlu milyarder Patrick Soon-Shiong, Cape Town'daki bir sanayi sitesindeki mağara gibi bir depoda, Afrika'nın aşı eşitliği mücadelesinde önemli bir adım olacağına inandığı bir projeyi başlattı.

Bir yıl içinde boş binanın, tamamen Afrika yapımı ilk COVID-19 aşısını üretmeye niyetli 600 kişiye kadar bir işgücüyle bir sanayi kovanı olacağı umulmaktadır.

Soon-Shiong bir röportajda Al Jazeera'ya “Bunu Afrika'da, Afrika için üretmek ve dünyaya ihraç etmek istiyoruz” dedi.

Geçen yıl kurduğu NantSA şirketi tarafından işletilecek olan tesisin 2025 yılına kadar yılda bir milyar doz kadar üretebileceğini umuyor.

Proje, Afrika'nın aşılar için Batı'ya olan bağımlılığını gidermeye çalışan bir dizi girişimin sonuncusu ve COVID-19 salgını sırasında ortaya çıkan bir sorun.

Tesisin açılışında, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, “sömürge zincirlerini atma” ve kendi kendine yeterli olma ihtiyacından bahsederken bağımsızlık hareketinin dilini hatırlattı.

“Afrika artık Batı dünyasının aşı için dilenip yalvarmasına kapılıp gitmemeli” dedi. "Afrika artık son sırada olmamalı."

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kıta, her yıl tükettiği aşıların yaklaşık yüzde 99'unu ithal ediyor ve bu da onu küresel kıtlığa karşı savunmasız hale getiriyor.

Şimdi, pandemi tarafından teşvik edilen Afrika'nın küçük ama büyüyen biyoteknoloji sektörü, yetişmek için yarışıyor.

Soon-Shiong'un şirketi ImmunityBio, şu anda deneme aşamasında olan “ikinci nesil” bir COVID-19 aşısı üzerinde çalışıyor. Yalnızca virüsün sivri uçlu proteinini hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda mutasyona daha az eğilimli olan virüsün çekirdeğindeki nükleokapsid proteinine saldırmak için “öldürücü” T hücrelerini aktive etmek üzere tasarlanmıştır.

Soon-Shiong, denemelerin aşının mevcut nesil COVID-19 aşılarından daha uzun süre etkili kalabileceğini ve birden fazla varyanta karşı etkili olabileceğini gösterdiğini söyledi.

"En heyecan verici şekilde, yakın zamanda, bu T hücrelerinin tüm varyantları geçtiğini gösterdik ... [Aşı] bir Delta varyantına, Alfa varyantına, bir Beta varyantına tepki gösterdi ve şimdi Omicron varyantına karşı test ediyoruz" dedi.

Pandemi sırasında aşılara erişimdeki eşitsizliği “aşı ırk ayrımcılığı” olarak nitelendiren, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, doktordan girişimciye dönüşen girişimci, aile vakfının da yeni neslin eğitimine 100 milyon rand (6,5 milyon dolar) yatırım yapacağını söyledi. Afrikalı bilim adamları.

“'Yeter' demeye ihtiyaç vardı. Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde doğan ve göç etmeden ve servetini kazanmadan önce Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden mezun olan Soon-Shiong, bu kıtada gerçekten kendimize güvenmek için ahlaki bir yükümlülüğümüz olduğunu düşündüm” dedi. kanser tedavilerinde.

“Ülkeden ayrıldıktan sonra geri dönüp sadece COVID için değil, TB, şistozomiyaz ve HIV için yardım etmek her zaman uzun zamandır hayalimdi” dedi.

Cape Town Üniversitesi merkezli Afrika Aşıları Girişimi için kıdemli araştırmacı olan Benjamin Kagina, Al Jazeera'ya yeni tesisin “kutlanması gereken önemli bir kilometre taşı” olduğunu söyledi.