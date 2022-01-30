Portekiz, Erken Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor

Portekizliler Pazar günü, görünürde net bir kazanan olmadan ve rekor koronavirüs enfeksiyonları arasında potansiyel olarak düşük katılımla artan belirsizlikle erken parlamento seçimlerinde oy kullandı.

Muhalefetteki merkez sağ Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) geç bir yükselişi, iktidardaki Sosyalistlerin bir zamanlar rahat olan anket liderliğini geride bıraktı ve iki taraf da nihai anketlere göre istatistiksel bir bağda.

Son anketlere göre her 10 seçmenden biri hala kararsızken, analistler 10 milyon nüfuslu ülkede seçim sonuçlarının açık olduğunu söyledi.

Oy sandıkları sabah 8'de (08:00 GMT) açıldı ve 20:00'de (20:00 GMT) kapanacak ve birkaç saat sonra resmi sonuçlar bekleniyor.

Başka bir zayıf azınlık hükümeti olasılığı, Portekiz'in pandemiden kötü şekilde etkilenen turizme bağımlı ekonomisini güçlendirmeye çalışırken ortaya çıkıyor.

Portekiz'in 2026 yılına kadar alacağı 16,6 milyar avroluk (18,7 milyar dolar) AB kurtarma fonu paketinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var.

2015'ten bu yana görevde olan Başbakan Antonio Costa, Cuma günü ikinci şehir Porto'da son bir mitingde yaptığı konuşmada, "Portekiz'in pandemi ile mücadele ettiği bu iki zorlu yılın ardından istikrara ihtiyacı var" dedi.

Kampanya sırasında Costa, İspanya Sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz başbakanını “sosyal adaletin yorulmaz savunucusu” olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan destek mesajları aldı.

Pazar günkü erken anketler, Costa'nın azınlık hükümetini destekleyen iki aşırı sol partinin, Ekim ayındaki 2022 bütçe taslağını reddetmek için sağ partilerin yanında yer almasının ardından yapıldı.

PSD kazançları

Sosyalistler yine en çok oyu toplayıp çoğunluğu sağlayamazlarsa, Costa diğer partilerin yasa desteğini duruma göre tek tek müzakere ederek tek başına yönetmeyi planladığını söyledi.

Lizbon Üniversitesi siyaset profesörü Antonio Costa Pinto, böyle bir hükümetin 2026'da görev süresinin sonuna kadar sürme şansının "çok az" olacağını söyledi.

Costa'nın gözetimi altında Portekiz, kemer sıkma önlemlerini geri aldı, mali disiplini sürdürdü ve işsizliği pandemi öncesi seviyelere indirdi.

Ancak PSD lideri Rui Rio, ekonominin daha hızlı büyümesi gerektiğini söyledi. Parti, büyümeyi teşvik etmek için kurumlar vergisi indirimleri önermektedir.

Rio, geçen yıl liderlik mücadelesini yenmesinden bu yana genellikle huysuz partiyi birleştirmeyi başardı ve PSD'yi merkeze taşıma stratejisi meyvelerini veriyor gibi görünüyor.

Rio yönetiminde PSD, 2020'de Azor adalarında ve geçen Eylül ayında Lizbon belediye başkanlığında yapılan bir bölgesel seçimde Sosyalistleri görevden aldı ve Sosyalistleri görevden aldı.

Muhafazakar CDS ve yeni başlayan liberter Liberal Girişim partisi ile koalisyon kurmaya açık.