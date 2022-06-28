Güney Afrika: Eskom, Tarihinin En Kötü Elektrik Kesintilerini Tekrarlayabilir

Güney Afrika devlet elektrik kuruluşu Eskom, 10 nesil ünitenin bir gecede devre dışı kalması ve operasyonlarının kesintiye uğraması nedeniyle günde en az altı saat süren elektrik kesintileri uygulamak zorunda kalabilir.

Şirket yöneticileri acil durum brifinginde kesintilerin Salı günü başlayabileceğini söyledi.

Eskom'un şu anda karşı karşıya olduğu sözde "6. Aşama" elektrik kesintilerinin tarihinde yalnızca bir kez uygulandığı belirtildi. Grubun eskiyen kömürle çalışan elektrik santrali filosu arızalara oldukça açık ve birimleri hizmete döndürme yeteneği işçi protestolarıyla kısıtlandı.

Protestolar , Eskom ile Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikası ve Ulusal Maden İşçileri Sendikası da dahil olmak üzere sendikalar arasındaki ücret görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından geçen hafta başladı .

Eskom, geçen haftanın sonundan bu yana ulusal şebekeden 4.000 megawatt'a (MW) kadar elektrik kesintisi gerektiren 4. Aşama elektrik kesintilerini uyguluyor. Aşama 6 kesintileri için 6.000 MW'a kadar kesinti yapılması gerekecek ve Aralık 2019'da yalnızca bir kez uygulanmıştı.

Eskom'un Operasyon Direktörü Jan Oberholzer, çoğu Güney Afrikalı için 6. Aşama kesintilerinin gün boyunca en az altı saat elektrik kesintisi anlamına geldiğini söyledi.

Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Henüz 6. Aşamada değiliz, ancak risk çok yüksek" dedi. "Bundan kaçınmak için elimizden geleni yapacağız."

Erken işlemlerde dolar karşısında güçlenen rand, Eskom'un uyarısıyla zayıfladı.

Eskom CEO'su Andre de Ruyter, kamu kuruluşunun grevle ilgili sorunları çözmek için Salı günü sendika liderleriyle görüşmeyi planladığını söyledi.

Eskom'a grevi engellemesi için mahkeme kararı verildi, ancak protestolar devam etti.

400 milyar rand'a (25.2 milyar $) yaklaşan borcun yükünü çeken zarar eden kuruluş, geri dönüş planının bir parçası olarak maliyetleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskom'da reform yapmak, Başkan Cyril Ramaphosa'nın hükümeti için bir öncelik, ancak performansını iyileştirme çabaları neredeyse hiç sonuç vermedi.