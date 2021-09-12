Güney Afrika, Çin Aşısı Denemesinde Çocukları Aşılıyor

Cuma günü, Güney Afrika, 6 ay ile 17 yaş arasındaki çocuklar için Çin'in Sinovac Biotech Covid-19 aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşamasının bir parçası olarak gençleri ve çocukları aşılamaya başladı.

Çalışma, çocuklarda Covid-19 vakalarına karşı iki doz CoronaVac'ın etkinliğini değerlendirecek ve Güney Afrika'da 2.000 katılımcının yanı sıra Kenya, Filipinler, Şili ve Malezya'da 12.000 katılımcıyı içerecek.

Duruşma, Güney Afrika sağlık ürünleri düzenleyicisi SAHPRA tarafından onaylandıktan sonra, Güney Afrika başkentlerinden Pretoria'daki Sefako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Cuma günü başladı.

Sinovac yaptığı açıklamada, "Çalışmanın birincil amacı, çocuklarda ve ergenlerde doğrulanmış semptomatik Covid-19 vakalarına karşı iki doz CoronaVac'ın etkinliğini değerlendirmektir." Dedi. "Etkinlik, hastaneye yatış ve ağır Covid-19'a karşı da değerlendirilecek."

Güney Afrika'daki çalışmanın baş koordinatörü Dr Sanet Aspinall şunları söyledi: “Sinovac güvenli bir aşıdır. CoronaVac aşısı güvenlidir ve hümoral bağışıklığı indükler.”

Güney Afrika, 2,8 milyon onaylanmış vaka ve 84.000'den fazla ölümle Afrika'daki enfeksiyonların %35'inden fazlasını oluşturan Covid-19 tarafından özellikle sert bir şekilde vuruldu. Son aylarda, delta varyantı, önceki 24 saatte 6.270 yeni enfeksiyon ve 175 ölümle ülkede yeniden canlanmaya neden oldu.

Yedi milyondan fazla Güney Afrikalı, Johnson & Johnson veya Pfizer-BioNTech aşılarıyla tam olarak aşılanmıştır ve ülkenin en az 40 milyon aşılama hedefini karşılamak için 60 milyonluk nüfusunun 2022'den önce 18 yaş ve üstü tüm Güney Afrikalılar aşı olmaya teşvik edilmektedir.

Cuma günü, sağlık bakanı Joe Phaala Güney Afrikalılar için dijital aşı sertifikalarını açıkladı ve hükümet insanların aşı yaptırmaya zorlanmayacaklarını belirtirken, bazı işletmeler çalışanları için aşıların zorunlu olacağını zaten belirtti. Aşısız müşterilere hizmet vermeyi seçmek, bireysel işletme sahiplerinin ve restoranlar ve barlar gibi perakendecilerin takdirine bağlı olacaktır.