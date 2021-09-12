İçimizden Biri Oyuncuları Konuştu!

Macera, aşk ve kahkaha dolu yeni bir proje olarak adından söz ettiren İçimizden Biri dizisinin çekimleri Marmaris'te devam etmekte. Özge Yağız ile Bora Akkaş ikilisi projenin başrolünde yer alırken dizi hakkında detaylar da merak konusu oldu.

İçimizden biri dizisinin birkaç sene önce ortaya çıktığı biliniyor fakat bu dönem ekrana gelme fırsatı bulması ise dikkat çekici olarak değerlendiriliyordu.

İçimizden biri dizisinde Ersoy Güler isimli yönetmen, kendi yazdığı hikaye yönetecek ve önemli bir iş ile adından söz ettirecek. Son 2 sezondur Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kuzey Yıldızı isimli dizinin yönetmeni olan Güler, bu kez İçimizden Biri dizisinde yer alacak. Hem komedi unsurları hem de aşk teması ile izleyici kitlesini etkileyecek bir yapım olan İçimizden Biri dizisi henüz yayınlanmadan büyük ilgi çekmekte.

Dizinin Pazar akşamlarında ekranlara getirileceği öğrenildi ve oyuncu kadrosunun oldukça heyecanlı olduğu dikkat çekti. 12 Eylül Pazar akşamında ilk bölümünü seyirci kitlesi ile oluşturacak olan projenin reyting sonuçları da merak içerisinde takip edilecek.

Hikaye, bir Türk kızı olan Havva ile İrlandalı bir papazın oğlu olan Adam’ın yaşadığı aşkı konu edinecek. Eğlenceli bir hikayeyi izleyicilere sunacak olan dizi çekimleri Marmaris'te devam ediyor. Yemin ve Sol Yanım gibi dizilerde rol alan Özge Yağız ile ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamış olan Bora Akkaş İçimizden Biri dizisinde buluşuyor. Üstelik iki oyuncu yeni dönemin en çok dikkat çeken çifti olmaya da aday gösterilmekte.

Yetenekli oyuncu Bora Akkaş dizinin, karakterlerin evlenme kararı alması ile başlayacağını anlattı. Fakat aşıkların aldığı bu kararı kimsenin desteklememesi ise bazı problemlere yol açacak.

İçimizden biri dizisinde Gürbüz karakterine hayat verecek ünlü oyuncu Burak Satıbol ise bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden farklı olan bir rol ile seyirci karşısına çıkacağını söyledi. Oyuncu, Hacı Hünkar karakterinin büyük damadına hayatı vereceğini ifade ederken sinirli tavırlarının olacağını da söyledi.