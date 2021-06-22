Güneş Lekelerine Ne İyi Gelir?

Korumalı güneş kremlerini kullanmamak ve güneş altında uzun süre durmak deri üzerinde lekelenmelere yol açabilmektedir. Çile benzeyen bu güneş lekeleri genel olarak yaz aylarında görünmekle birlikte kahverengi lekeler şeklinde kendisini gösterir. Alın, yanaklar, boyun, kulak ve dudak üstü gibi gölgelerde görülen güneş lekeleri tıpta “Melasma” olarak bilinir. Deriye renk veren melanin maddesinin aşırı üretilmesi sonucunda oluşan lekeler uzun süre ve düzenli olarak güneşe maruz kalmak sonucunda meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra hamilelik, doğum kontrol hapları, yumurtalık fonksiyonlarının bozuklukları ve tiroid de güneş lekelerinin oluşumuna sebebiyet verebilir.

Güneş lekelerini gidermek için piyasada bulunan kozmetik ürünleri yerine evde de tavsiye edilen kürler bulunmaktadır. Örneğin limon, güneş lekelerine karşı en etkili yöntemlerin başında bulunmaktadır. Derideki koyu lekelerin renginin açılmasına destek olan limon ölü derilerden kurtulmaya yardımcı da olur. 20 dakika boyunca limon suyunu cilde masaj yaparak sürmek yeterlidir. Daha sonra cilde masaj yaparak sürülen limon suyu bol su ile durulanır. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise cilde limon suyu sürdükten sonra hiçbir şekilde güneş ışığına çıkmamak olacaktır. Bu sebeple limon suyu yönteminin gece vaktinde uygulanması tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra limon suyunun asitli bir yapıya sahip olması sebebiyle hassas ciltlerde kaşıntı ya da kızarıklık görülebilir. Dolayısı ile hassas cilde sahip olan kişilerin limon suyu uygulamadan önce doktoruna başvurması gerekmektedir.

Limon suyunun yanı sıra süt kullanımı da hücre yenilenmesini sağlamaktadır. Cilt renginin açılmasına da yardımcı olan süt güneş lekelerinin bulunduğu bölgeleri sürülüp 15 dakika bekletilir.

Bir diğer yöntem ise elma sirkesi kullanmak olacaktır. Hem Güneş hem de yaşlılık nedeniyle oluşan lekeleri azaltan elma sirkesi temiz bir pamuk yardımı ile kirli bölgelere sürülür ve 10 dakika bekletilir.