UEFA, Allianz Arena’yı Gökkuşağı Renkleriyle Aydınlatma Talebini Reddetti

Talep, Macaristan parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen LGBTQ karşıtı bir yasanın ardından Münih belediye meclisinden gelen bir öneri sonrasında yapıldı.

İnsan hakları grupları ve muhalefet partileri tarafından geniş çapta eleştirilen yasa, eşcinselliği ve cinsiyet değişimini teşvik ettiği düşünülen okullarda içeriğin yayılmasını yasaklıyor.

UEFA Salı günü yaptığı açıklamada, "Irkçılık, homofobi, cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılık toplumlarımız üzerinde bir lekedir ve bugün oyunun karşılaştığı en büyük sorunlardan birini temsil etmektedir." Dedi.

"Ayrımcı davranış, hem maçları hem de stadyumların dışında sevdiğimiz sporla ilgili çevrimiçi söylemleri gölgeledi.

"Ancak UEFA, tüzüğü aracılığıyla siyasi ve dini açıdan tarafsız bir kuruluştur. Bu özel talebin siyasi bağlamı göz önüne alındığında - Macaristan ulusal parlamentosu tarafından alınan bir karara yönelik bir mesaj - UEFA bu talebi reddetmelidir."

UEFA, Münih'in stadyumu ya Christopher Street Kurtuluş Günü'nü işaret eden 28 Haziran'da ya da Münih'teki Christopher Street Day haftası olan 3 Temmuz ile 9 Temmuz arasında aydınlatmasını önerdiğini de sözlerine ekledi.

Christopher Street Liberation Day, 1969 Stonewall isyanlarını ve bir yıl sonra New York'ta gerçekleşen ve şimdi ilk eşcinsel onur yürüyüşü olarak kabul edilen yürüyüşü tanır.

Münih belediye meclisi tarafından sunulan partiler arası bir teklifte, Allianz Arena'yı gökkuşağı ışıklarıyla aydınlatma fikri "Macaristan'daki LGBTİ Topluluğuna, mevcut sıkı homofobik ve transfobik baskı altında acı çekenlere karşı önemli ve görünür bir dayanışma işareti vermekti."

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Sporla siyaseti karıştırmak son derece zararlı ve tehlikelidir” ifadesinde bulundu.

Bu olayların ardından Bundesliga takımlardından Eintracht Frankfurt’un Başkanı Axel Hellma’dan UEFA’ya rest geldi. Hellman, Almanya’da UEFA’nın yetki alanı dışındaki Deutsche Bank Park stadyomunu maç günü gökkuşağı renkleriyle aydınlatacaklarını açıkladı. Hellman’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Eğer Çarşamba günü Münih’te stadyumu gökkuşağıyla adınlatamıyorsak biz de maç günü Frankfurt’taki Deutsche Bank Park’I gökkuşağıyla ışıklandıracağız” dedi.

Çarşamba maçları, her iki tarafın da Euro 2020 grup aşamalarının son maçı olacak.

Almanya, Fransa'ya karşı açılış maçını kaybetti ancak hafta sonu Portekiz'i 4-2 yendi, Macaristan ise Fransa ile 1-1 berabere kalmadan önce açılış maçında Portekiz'e kaybetti.