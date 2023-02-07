Ev hanımlarına PTT tarafından 40.000 TL ödeme müjdesi geldi! 13-14-15-16 Şubat'ta hesapta!

13-14-15-16 Şubat'ta hesapta! Ev hanımlarına PTT tarafından 40.000 TL ödeme müjdesi geldi! PTT, başvuran herkesin mağdur edilmeyeceğini ve kredinin verileceğini açıkladı. PTT, ev hanımları için nakit ihtiyacı olan tüm kişilere yönelik bir kredi kampanyası açtı. Bu haber ev hanımlarını sevindirecek olan bir haber olacak, çünkü PTT, çalışmak istemeyen veya çalışamayan ev hanımlarına 40 bin TL'lik bir ödeme yapacak.

Kredi Notu Şartı Yok

Bankalar, vatandaşların kredi hizmetinden yararlanmak istediğinde, kredi notunun belirli bir seviyede olmasını şart koşar. Genellikle bu seviye 1200 puan ve üzeridir. Bu, bankalar tarafından müşterilerinden talep edilen standart bir kredi puanıdır.

Vatandaşların bankalardan kredi hizmeti almak için sağlamaları gereken şartlar sadece kredi notu şartı değildir. Bankalar arasında farklı şartlar da bulunabilir ve bu şartlar bankadan bankaya değişebilir.

Birçok vatandaş, hem kredi puanı gerekliliklerini karşılayamadıkları hem de diğer bankalar tarafından belirlenen şartları sağlayamadıkları için bankaların kredi hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Bu durum, nakit ihtiyaçlarının karşılanamamasına sebep olmaktadır.

PTT ev hanımlarına kredi hizmeti seçeneğinden yararlanmasını sağlamak için düzenlediği kredi programı için ev hanımlarının herhangi bir şartı sağlamaları gerekli olmayacağını duyurdu. Bu, ev hanımlarının kredi başvurusu esnasında yaşadıkları mağduriyeti ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

İlk 3 Ay Geri Ödemesiz, 120 AY Vadeli Kredi Fırsatı

PTT'nin ev hanımlarına sunmuş olduğu kredi hizmeti, başvuran vatandaşların yararlanabilecekleri avantajlarla doludur. Kredi başvurusu yapan ev hanımları, PTT tarafından geliştirilmiş bu özel kredi programından yararlanabilirler. Olumlu sonuçlanan kredi başvurularından sonra, kredi geri ödemesi 3 ay sonra başlar ve vade 120 aya kadar uzatılabilir.

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