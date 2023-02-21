Araç Alacaklara Son Fırsat Doğdu! Faizler Düştü Ödeme Ertelendi

Ülkemizde en çok tercih edilen bankalarından olan Halkbank ve İNG Bank, araç satın almak isteyen müşterileri için faiz oranlarını düşürdü ve kredi geri ödemelerini 3 ay erteledi. Söz konusu kampanyaya hem online platformlardan hem de banka şubelerinden başvuru yapılabildiği açıklandı. Yapılan bu kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve rekor başvuru yaptı.

İNG BANK TAŞIT KREDİSİ

Müşterilere verdiği uygun faiz oranlı taşıt kredileri sayesinde en çok tercih edilen bankalardan biri olan İNG Bank, yeni yılda yine bir kampanya yaptı. 48 aya varan vade seçenekleri sunulan kampanyada müşterilere yüzde 1,59’dan başlayan faiz oranı uygulanıyor. Hem sıfır araç hem de 8 yaşa kadar olan ikinci el araç alımlarında kullanılabildiği açıklanan taşıt kredisi kampanyası hayallerinizdeki araca kavuşmanız için size yardımcı olacak.

Esnek ödeme planları sunulan İNG Bank taşıt kredisi kampanyasında müşterilere kendi ödeme planlarını yaratma fırsatı tanınıyor. Bankanın internet sitesinde paylaşılan ödeme planında; 48 ay vade ile sıfır araç almak isteyen ve bankadan 50 bin lira kredi talep eden bir vatandaşın aylık olarak ödemesi gereken tutarın 1.818 lira olduğu bilgisi yer aldı.

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

Halkbank da araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara düşük faiz oranları ve ödeme erteleme seçenekleri sunan "Yeşil Işık Taşıt Kredisi" kampanyasını başlatarak büyük bir kolaylık sağladı. Kampanya kapsamında 48 aya varan vade seçenekleri sunulmaktadır ve diğer bankalara göre en düşük faiz oranlarına sahip taşıt kredisi olarak dikkat çekmektedir. 0 km araç alımında da 2. el araç alımında da çekilebilen taşıt kredisinin faiz oranı yüzde 1,59 olarak belirlenmiştir. Kampanyanın vatandaşlara sağladığı en büyük kolaylıklardan biri ise ödemelerin 3 ay sonra başlayacak olmasıdır.

Halkbank aracılığı ile, 0 km araçlar için kullanılacak 100 bin liralık Yeşil Işık Taşıt Kredisini 48 ay vade ile ödemek isteyen vatandaşlara yüzde 1,59 faiz uygulanmaktadır. Bu kredi için aylık olarak ödenmesi gereken taksit miktarı 3 bin 251 liradır.

7 yaşını geçmemiş olan ikinci el araçlar için 48 ay vade ile kullanılacak 100 bin liralık taşıt kredisi için uygulanacak faiz oranı yüzde 1,61 olarak açıklanmıştır. Söz konusu kredinin aylık ödemesi 3 bin 268 lira olarak belirlenmiştir.

TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Halkbank’ın da İNG Bank'ın da taşıt kredisi başvurusu yapılırken bankaya iletilmesini istediği belgeler aynıdır. Bunlar; başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi, son 3 aya ait su, elektrik, doğalgaz, ev telefonu faturalarından birisi veya ikametgah belgesi, kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesidir.

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İNG Bank'ın veya Halkbank’ın taşıt kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar hem online kanalları kullanabiliyor hem de bankalara bizzat giderek başvuru yapabiliyor. Vatandaşların yüz yüze başvuru yaparken yanında başvuru için gerekli evrakları götürmesi gerekiyor.