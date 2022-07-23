Günde 13 Liraya 10 Bin Liralık Kredi Alabilirsiniz! Halkbank Başvuruları İnternetten Alacak Anında Hesaba Yatıracak

Alışveriş, eğitim, düğün, borç ödemesi gibi masraflarını acilen karşılanması gereken vatandaşların imdadına Halkbank yetişti. Oluşturduğu kampanyalarla her zaman halka avantajlı faiz oranlarını sunan Halkbank bu sefer de yüzde 1, 89 faiz oranlarıyla hızlı kredi vereceğini açıkladı. İnternet üzerinden alınacak başvurular aynı gün içinde sonuçlanacak ve vatandaşların hesabına yatırılacak.

Hızlı Kredi kampanyası kapsamında kullanılacak ihtiyaç kredisinin minimum kredi tutarı 1.000 TL ve maksimum kredi tutarı da 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Aylık olarak uygulanacak faiz oranının ise yüzde 1,89 olduğu bankanın internet sitesinde paylaşılmıştır. Kredi ödemelerinizi oldukça esnek bir şekilde; aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ya da serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz ara ödeme yapma şansınız ve kredinizi erkenden kapatma şansınız bulunmaktadır.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

10 bin liralık eşit taksitli ödeme yöntemli kredinizi 36 ay vade ile kullanmanız durumunda aylık taksit tutarınız 415 lira olacaktır. Yüzde 1,89’luk faiz oranı sadece hayat sigortası yaptırmayı kabul eden müşteriler için geçerlidir. Hayat sigortası yaptırmayı istemeyen kişilere uygulanacak olan faiz oranı ise yüzde 1,94’tür. Bu kişilerin 36 ay vade ile 50 bin liralık kredi çekmesi durumunda ödeyeceği taksit miktarı ise 419 liradır.

HALKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank’ın acil olarak paraya ihtiyacı olan kişiler için hazırladığı Hızlı Kredi kampanyasına 7 gün 24 saat boyunca Halkbank resmi internet sitesi, Bireysel İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve Dialog uygulaması üzerinden kolaylıkla başvurabilirsiniz. Başvuru sonuçları genellikle aynı gün içerisinde müşteri ile paylaşılmaktadır. Siz de istediğiniz zaman Halkbank Bireysel İnternet Şubesi ve Mobil Şube üzerinden başvuru sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. Başvurunuza onay verilmesi halinde, kredinizi banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog üzerinden kullanabilirsiniz.

ONAY ALMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Halkbank tarafından verilen hızlı kredi kampanyasından faydalanabilmek için bazı koşulları karşılıyor olmanız büyük önem taşımaktadır. Bankanın, önceliği kredi notu yüksek olan ve kara listede olmayan vatandaşları verdiğini unutmamalısınız. Genellikle diğer bankalardan kullandığı kredi veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ya da icralık olan vatandaşlara olumsuz yanıt verilmektedir. Emekli vatandaşların da bankadan olumlu yanıt alabilmek için emekli maaşını Halkbank’a taşıması iyi bir fikir olacaktır. Bankalar her zaman kendi maaş müşterilerine daha çok güvenmekte ve kredi onayı vermektedir. Bunların yanı sıra sigortalı bir işte çalışan ve düzenli olarak gelire sahip olan vatandaşlar diğer vatandaşlara kıyasla daha kolay kredi almaktadır. Gelir miktarınız yüksek olmasa bile düşük miktardaki kale kredi talep ederseniz başvurunuzun onay alma ihtimali artmış olur.