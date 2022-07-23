Foça'da Gündem Barış ve Dayanışma Olacak!

Ege'nin İki Yakasından Örnekler ile Birlikte Dayanışma ve Barış Foça'da konuşularak gündem olacak. Foça'da Ege Barış ve İletişim Derneği, İki Yakadan Örnekler Foça Sempozyumu düzenleyecek. 22 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Ege Barış ve İletişim Derneği barış içinde birlikte İki Yakadan Örnekler Foça sempozyumu düzenleyecek ve konu gündemde yer alacak. Sempozyum Foça Belediyesi Reha Midilli Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek ve Ege'nin iki yakasından örnekleriyle dayanışma ve barış konu edilecek. Söz konusu sempozyuma Profesör Doktor Esra Danacıoğlu, Yazar Ahmet Pekin ve Profesör Doktor Elçin Macar konuşmacı olarak katılım gösterecek. Sempozyumda Profesör Doktor Esra Danacıoğlu, 2 Dünya Savaşı'nda Bir Mülteci Denizi Ege, Yazar Ahmet Pekin Yüzyıllar Süren Fokaia- Mytilene Para Birliği ve Profesör Doktor Elçin Macar da Kurtuluş Gemisi ve 2. Dünya Savaşı'na Gıda Dayanışması konularında konuşmalar yapacak.

Foça Belediyesi Reha Midilli Toplantı Salonu’nda Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından düzenlenecek olan Barış İçinde Birlikte Foça Sempozyumu 22 Temmuz 2022 tarihinde Cuma günü saat 16.00'da gerçekleşecek. Söz konusu sempozyumun kapanışında ise Ege Barış ve İletişim Derneği Kurucusu ve Didim Belediyesi eski başkanı Mehmet Soyaslan ile Midilli Belediyesi Eski Başkanı ve Ege ile Birlikte Varolma ve İletişim Derneği Kurucusu Stratis Pallis söz alarak konuşma yapacak.

Foça son haftalarda yoğunluk sebebiyle de gündemde yer almıştı ve otellerin kapasitenin üzerine çıktığı konuşulmuştu. Diğer taraftan söz konusu yoğunluk sebebiyle bütün tedbirlerin alındığı açıklanırken Bayram süresi boyunca Foça otelleri tam doluluk göstermişti. Kurban Bayramı öncesinde de İzmir'in Foça ilçesinde hareketlilik artmış ve Türkiye'nin gözde turizm merkezi adından söz ettirmişti. Bayramda oteller tam kapasite çalışmış ve plajlarda ilçede bulunan otellerde yoğunluk artmış ve %80'lere ulaşmıştı. Turizm ekonominin can simidi olurken Kurban Bayramı ile birlikte Foçalı esnafların da yüzü gülmüştü.

Son 2 senedir Foça'ya tatile geldiğini ifade eden Mehmet Öztürk geçtiğimiz sene Foça'ya günübirlik geldiğini fakat bu sene tüm sezon boyu Foça'da kalacaklarını açıklamıştı. Goça'nın güzel bir yer olduğunu ve Foça'da huzurlu hissettiğini açıklayan Mehmet Öztürk çocukları ve ailesi ile güzel bir tatil geçirmeyi planladıklarını belirtmişti. Kadir Akyol ise Foça aşığı olduğunu belirtirken senelerdir Foça'ya gelip gittiğini ve yazları Foça'da geçirdiğini belirtmişti. Foça'da tatil yapmak adına her şeyin mevcut olduğunu açıklayan Kadir Akyol yazı nasıl değerlendirdiğini anlatmıştı. Gülizar Kaya ise Foça’yı çok beğendiğini ifade ederken pandemi sebebiyle bir boşluk oluştuğunu ve insanların bu sebeple Foça'ya daha çok akın etmeye başladığını anlatmıştı.

Pandemi dönemi ardından ciddi oranda bir doluluk yaşandığını fakat tüm tedbirlerin alındığını belirten Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir otellerde doluluk oranının %80 kapasitede olduğunu belirtmişti. Özdemir esnaf arkadaşlardan almış olduğu bilgiye dayanarak bu açıklamaları yaptığını belirtirken insanların pandemiden çıkması ardından birbirini özlediğini, sahili, gezmeyi ve denizi çok sevdiğini anlatmıştı. Diğer taraftan hastalığın devam ettiğinin düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serhat Özdemir misafirlerin sağlığı için işletmeler olarak gereken bütün tedbirlerin alındığını söylemişti.