Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz günlerde 6 aya kadar vadeli mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranlarında artışa gittiğini açıkladı. Bu oran yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi. Reuters'ın görüşüne başvurduğu dört bankacı tarafından yapılan hesaplamalara göre TCMB'nin bu hamlesinin 250 milyar TL'nin üzerinde, 300 milyar TL'ye yakın likiditeyi sistemden çekeceği tahmin ediliyor.

TCMB'nin temel amacı bankacılık sektöründe TL cinsinden varlık ve yükümlülüklerin varlığını artırmak. Bu hedef doğrultusunda TCMB daha önce bankaların CCR büyüklüğünü azaltmaları için bir hedef belirlemişti. Ancak, bu hedefin bir sonucu olarak, mevduatlara uygulanan azami faiz oranı 10 puandan fazla artmıştır. TCMB tarafından sağlanan verilere göre, bankalar tarafından yaygın olarak kullanılan gösterge 3 aylık mevduat faizi 1 Eylül ile biten haftada 6,83 puanlık önemli bir artış yaşayarak yüzde 37,59'a ulaşmıştır. Bu artış, en azından 2007'ye kadar uzanan uzun bir dönemde gözlenen en keskin artış. Öte yandan, bir aylık mevduat faizinde 1,9 puanlık daha mütevazı bir artış görülmüştür. İşte 14 Eylül 2023 güncel dolar ve euro rakamları.

500 MİLYAR TL SİSTEMDEN ÇEKİLDİ

Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz korumalı hesaplardaki Türk Lirası cinsinden mevduatlar için yüzde 15 oranında rezerv ayrılmasını zorunlu kılan yeni bir politika uygulamıştır. Bu hamle, olası kur dalgalanmalarına karşı koruma sağlamayı amaçlamıştır.

Bu politikanın bir sonucu olarak, toplamda yaklaşık 500 milyar TL'yi bulan önemli miktarda likidite finansal sistemden çekilmiştir. Bu çekilme, rezerv mevduatların toplam büyüklüğü üzerinde kayda değer bir etki yaratmıştır.

14 EYLÜL 2023 PERŞEMBE DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izlemektedir. Döviz kuru üzerindeki kontrolün gevşetildiği Haziran ayından bu yana Türk Lirası (TL) yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti. Bugün Dolar/TL güne 26,95 civarında başladı. Ek olarak, Euro/TL şu anda 29,01'den işlem görüyor.