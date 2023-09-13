Altının ons fiyatı şu anda yüzde 0,2'lik bir düşüş yaşayarak 1.910 dolardan işlem görüyor. Analistler, yatırımcıların ABD'de enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde temkinli davrandıklarını belirtti. Bu verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında atacağı adımlar hakkında fikir vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığı üzere, Fed'in Eylül toplantısında politika faizini koruyacağı beklentisi yaygın. Ancak Fed'in Kasım toplantısında izleyeceği yola ilişkin belirsizlik devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları internette sıkça aratılıyor. Peki 13 Eylül Çarşamba günü itibariyle altın fiyatlarında güncel durum nedir? Özellikle gram altın fiyatı ne kadar?

FED KARARI ÇOK ÖNEMLİ

Altın için destek pozisyonları şu anda 1.910 ve 1.900 dolar seviyelerinde bulunuyor. Analistler, Fed'in yıl sonuna kadar faiz indirimine gitme ihtimalinin para piyasalarındaki fiyatlamalarda tamamen ortadan kalktığını belirtiyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından fiyatlamalarda değişiklik olabileceğini belirtiyorlar. Analistler ayrıca, enerji sektörünün arzına ilişkin endişelerin bugünkü enflasyon verisini etkilemiş olabileceğini vurguluyor. Aylık Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,6 oranında artması bekleniyordu. Bir önceki ay TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 oranında yükselmişti.

Türkiye'de veri gündeminin nispeten sakin olduğu bugün, dikkatler Avrupa genelinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerine odaklanacak. Teknik açıdan bakıldığında, altın için destek seviyeleri ons başına 1.910 ve 1.900 dolar, direnç seviyeleri ise 1.930 ve 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.

13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.652,14

Gram altın satış: 1.652,44

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.751,00

Çeyrek altın satış: 2.794,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 5.518,00

Yarım altın satış: 5.588,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 11.003,00

Tam altın satış: 11.131,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 11.262,00

Cumhuriyet altını satış: 11.433,00

ATA ALTIN

Ata altın alış: 11.296,00

Ata altın satış: 11.421,00