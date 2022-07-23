Gümüş Bugün Ne Kadar? Güncel Gümüş Fiyatları

23 Temmuz güncel gümüş fiyatlarına bakıyoruz. Son zamanlarda dünyada ve Türkiye'deki olan gündemlerden etkilenen gümüş dalgalı bir seyir izliyordu. Vatandaşlar ise merak ediyor. Gümüşün son durumu ne? Bugün gümüş ne kadar oldu? İşte cevaplar...

Sorunun yanıtını merak edilen cevaplar arasında yer alıyor. Dövi borsası olsun,altın ve gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından sıkı takip içerisinde.

Ülkemizde ve dünya çapında gelişen olaylar sonrasında yükselen veya düşen gümüş fiyatları hakkında 23 Temmuz 2022 gümüş kaç TL? Gümüş fiyatları bugün ne kadar? soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İşte, gümüş fiyatları…

23 TEMMUZ 2022 GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüşün alış ve satış fiyatı, 23 Temmuz 2022 günü fiyatları belli oldu. Gümüş piyasasında en düşük gümüş 10,60 liradan işlem görüyor. Satış fiyatı ise 10,62 TL'den işlem görüyor.

Gümüş neden yükselir ve düşer?

Altın ve gümüş fiyatları genellikle doğru orantılıdır. Gümüş fiyatı, ülkemizdeki ve dünyadaki trendlere göre değişmektedir. Gümüş fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcı tercihleri ​​ve davranışları yer almaktadır. Arz ve talep arasındaki dengeye bağlı olarak fiyatlar düşer veya düşer. Gümüşe olan artan talep, onu yatırımcılar için güvenli bir liman haline getiriyor ve alımdan sonra fiyatları yükseltiyor. Düşük talep, daha düşük fiyatlara yol açar.

Gümüşün yükselmesine veya düşmesine neden olan diğer faktörler arasında küresel faiz oranlarındaki değişiklikler, nakit akışlarındaki değişiklikler ve döviz değerlerinde ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yer alıyor. Ayrıca nakit akışındaki değişiklikler, durgunluk ve yükselen veya düşen küresel enflasyon, gümüş fiyatlarının düşmesine veya yükselmesine neden olacaktır.