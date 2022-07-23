Dolar Ne Kadar? 23 Temmuz Güncel Dolar Kuru
23 Temmuz güncel dolar kuru nedir? Dolar ne kadar oldu? Düştü Mü, Yükseldi Mi? Hepsi haberimizde...
Güncel 23.07.2022 - 14:13 23.07.2022 - 14:19 Aslı Kılıç
23 Temmuz 2022 Güncel Dolar kuruna bakıyoruz.
Bugün itibari ile Dolarda son durum ne? Dolar yükseldi mi? Düştü mü? 1 Dolar kaç TL? Vatandaşlarda aynı soruyu merak ediyor. Peki bugün Dolar Ne Kadar?
Döviz kuru günlük olarak değişiyor. Sık sık değişmesi de vatandaşları endişe ediyor. Bugün doların yükseldiği görmekteyiz. Gündemin merak edilen konuları arasında dolar kuru ve altın fiyatları geliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR?
23 Temmuz 2022 bugün 1 dolar kuru 17,74 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 17,71 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 17,74 TL'dir.