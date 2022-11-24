Gülseren Budayıcıoğlu’ndan “Binnur Kaya” İtirafı!

Gülseren Budayıcıoğlu son dönemde yazdığı hikayeleri dizilere dönüştürüyor ve başarılarıyla adından söz ettiriyor. Milyonları ekrana bağlayan projeler ve duygu yüklü hikayeler ile büyük dikkat çeken ünlü isim Gülseren Budayıcıoğlu, hikayeleri ile dikkatleri üzerine topladı. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, İstanbullu Gelin, Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız gibi çok iddialı dizileri ortaya çıkaran Gülseren Budayıcıoğlu kısa süre içerisinde Kral Kaybederse ve Çöp Adam dizilerinin de seyirci grubu karşısına çıkacağını açıkladı.

Son dönemde Türk dizi tarihine yön veren isimlerin başında gelen Gülseren Budayıcıoğlu OGM Pictures'in sahibi olan Onur Güvenatam ile oldukça etkili bir işbirliği sonucunda güçlü projeler ortaya çıkarıyor. Karakteri bir hikayede Onur Güvenatam’a çok etkili ve çok iyi bir şekilde anlatan Gülseren Budayıcıoğlu bu şekilde ilk adımı atıyor. Daha sonra OGM Pictures’ın sahibi olan Onur Güvenatam o rol için en uygun ismi buluyor ve o ismi ile anlaşarak proje başlamış oluyor.

Gülseren Budayıcıoğlu Tv100 ekranında seyirci karşısına çıkan ve Candaş Tolga Işık tarafından sunulan programa dahil oldu ve merak edilenleri yanıtladı. Kendisinin de zaman zaman oyuncu isimleri önerdiğini anlatan Gülseren Budayıcıoğlu bir diziyi oluşturmanın ilk aşamalarından bahsederek konuya açıklık getirdi. Toplamda iki sezon boyunca devam eden Kırmızı Oda dizisi seyirci grubunun en sevdiği diziler arasında yer alıyordu. Usta oyuncu Binnur Kaya Doktor Manolya Hanım karakteriyle çok iyi bir performans ortaya koymuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Binnur Kaya ismini Gülseren Budayıcıoğlu kendisinin önerdiğini anlatırken konu hakkında merak edilenleri de yanıtladı.

Kırmızı Oda dizisine Binnur Kaya isminin çok yakıştığını ifade eden Gülseren Budayıcıoğlu, bu seçim için “Tam 12'den” dedi. Birçok dizide kendisinin de bazı oyuncu isimlerini önerdiğini açıklayan Budayıcıoğlu kendisinin çok beğenip önerdiği oyuncular olduğunu da açıkladı. Binnur Kaya'yı kendisinin önerdiğini ifade eden Gülseren Budayıcıoğlu söz konusu bu dizilerin çok başarılı olmasının sırlarından birisinin de doğru senaryodaki doğru oyuncuyu bulabilmek olduğunu belirtti. Son dönemde Gülseren Budayıcıoğlu ile Onur Güvenatam işbirliği oyuncuların çok daha farklı roller ile izleyici karşısına ekranlarda çıkmasın da büyük bir pay sahibi oldu ve Türk dizi tarihi yeni hikayelere kavuştu. Dolayısıyla Gülseren Budayıcıoğlu Türk dizi tarihinde hikaye noktasında çok büyük bir açılıma imza attı.

Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Koç burcu olan ünlü oyuncu Binnur Kaya 1.63 metre boyunda ve 57 kilodur. Ankara doğumlu olan Binnur Kaya 50 yaşındadır ve 19 Nisan 1972 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Bilkent Üniversitesi'nden 1995 senesinde mezun olan ünlü isim daha sonra İstanbul'a gelmiş ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda rol almıştır. 1996 yapımı Kaynanalar isimli dizi Rukiye karakterine hayat veren Binnur Kaya daha sonra Avrupa Yakası’nda rol almış ve hafızalara kazınmıştır.