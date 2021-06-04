Güllü Efe Dövülerek Öldürülmüştü! Mahkeme Kararı Tepki Topladı

Bursa'da yaşanan dehşet verici olayda iki sene önce 38 yaşındaki Güllü Efe isimli genç kadını döverek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 44 yaşındaki eşi Mehmet Efe hakkında dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Korkunç olay hakkında mahkemenin 44 yaşındaki Mehmet Efe'yi 7,5 sene hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi. Sanık Efe'nin tutuklu geçirdiği dönemi göz önüne alan mahkemenin tahliye kararı vermesi üzerine tarafların aileleri arasında aile koridorlarında arbede yaşandı ve zor dakikalar geçirildi. 5 Aralık 2019 tarihinde 2 çocuk annesi olan Güllü Efe ile kendisinden 6 yaş büyük astsubay eşi Mehmet Efe tartışmaya başlamıştı. Eşi ile arasında çıkan tartışma sonucunda çocuklarının önünde Güllü Efe'yi dövmeye başlayan Mehmet Efe, genç kadını öldüresiye dövmüştü. Eşinden uzun süre boyunca şiddet görmesi sonucu fenalaşan genç kadın çağrılan ambulans ile Burdur Devlet hastanesine kaldırılmıştı.

İki çocuk annesi Güllü Efe, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleler sonrasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş fakat 9 Aralık akşamında hayatını kaybetmişti. Genç kadının yakınları ise 38 yaşındaki Güllü Efe'nin 2 çocuklarının babası eşi tarafından dövüldüğünü ve başının sert bir şekilde duvara vurulması sebebiyle beyin kanaması geçirip öldüğünü öne sürdü. Yaşanan anlam korkunç olay hakkında soruşturma başlatılırken polis eşini döverek öldüren Mehmet Efe'yi gözaltına almıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Burdur'a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından “Eşe karşı nitelikli basit yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

Karar duruşması Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş ve hayatını kaybeden Güllü Efe'nin kardeşi Necmettin Efe, sanık için başından bir yalan söylediğini ve sanığın kasten öldürmeden ceza almasını istediğini belirtti. Sanığın mahkemede iki farklı ifade verdiğini açıklayan Güllü Efe'nin kardeşi, en başından beri pişmanlığı olmadığını ve meydana gelen korkunç olayın kazaen yaşanmasının mümkün olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, kasten ölüme neden olmaktan cezalandırılmasının talep edildiği de açıklandı. Acılı anne Habibe Efe ise kızının planlı bir şekilde öldürüldüğünü ifade ederken Güllü Efe'nin babası da aynı şekilde kızının planlı ve kasten öldürüldüğünü söyledi.