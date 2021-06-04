Evlilik Sözleşmesi Dizisi Oyuncuları ve Konusu! Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Başlayacak?

Kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin rol alacağı öğrenilen Evlilik Sözleşmesi isimli televizyon dizisi projesi, kısa bir süre içerisinde ekran hayatında yerini almak için hazırlıklarını sürdürmekte. İddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak olan projenin başrolünde Murat Yıldırım ile Gizem Karaca'nın olacağı konuşuluyor. Başrol oyuncularının yanı sıra kadroya da yeni isimlerin katılımı gösterdiği öğrenilirken dizinin bir Kore yapımı olan Marriage Contract'tan uyarlandığı bilgisine ulaşıldı.

Ünlü isimlerin buluşacağı projenin yönetmeninin Cem Akyoldaş olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra dizi Üs Yapım tarafından çekilirken projenin senaryosunun ise tiyatro yazarı olan Özen Yula tarafından kaleme alındığı açıklandı. Evlilik sözleşmesi isimli dizinin senaristi olan Özen Yula, pek çok ödüle sahip ve dünya çapında tanınan başarılı bir isim yönetmen. Cem Akyoldaş ise 2007 senesinde ekranlarda büyük yankı uyandıran ve izleyici kitlesinin gözdesi olan Karayılan isimli televizyon dizisi projesinin yönetmeni. İlk zamanlarda mesleğe gazetecilik yaparak başlayan Cem Akyoldaş, diğer taraftan dizinin yapımcılığını üstlenen Üs Yapım’da genel Koordinatör olarak da görev yapmakta. Üs Yapım ise Evlilik Sözleşmesi isimli projeden önce son olarak TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve kısa süre önce final yaparak ekran hayatına veda eden Benim Adım Melek isimli diziyi çekmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre iddialı bir şekilde ekran hayatına başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katılım gösterdiği öğrenildi. Gazeteci Altuntaş'ın açıkladığı bilgilere göre Deniz Hamzaoğlu, Dolunay Soysert, Tülay Günal ve Engin Alkan katıldı. İşte ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde bulunduğu dizi hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler…

Orijinali bir Kore dizisi olan Evlilik Sözleşmesi, uyarlama olarak televizyon ekranlarında yerini alacak ve seyirci kitlesi ile buluşacak. Konu olarak ise bir kadının, kocasının geçirdiği kazada hayatını kaybetmesi ve ardından kadının küçük kızını tek başına büyütmeye başlaması anlatılacak. Bir süre sonra ise beyninde tümör olduğunu öğrenen kadın, kızına bakabilmesi için bir varis bulmak amacı ile sınırlı bir süre eşi olabilmesi adına bir adamla sözleşme imzalayacak ve olaylar bu şekilde devam edecek.