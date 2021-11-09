Gülcan Çağıllıgeçit Bu Kez Adliyede Olay Çıkardı

Sıklıkla Kahramanmaraş'ta çıkardığı olaylar ile gündemde geniş bir yer tutan Gülcan Çağıllıgeçit isimli genç kadın yeniden adından söz ettirdi. Bu kez yargılandığı dava öncesinde adliyede olay çıkarmayı ihmal etmeyen Çağıllıgeçit, akıllara durgunluk veren bir olay ile gündemde yer aldı. Çağıllıgeçit davalı olduğu Yaşar Yıldız’ın üzerine yürüyüp hakaret etmeye başladı ve adliye karıştı. Polis ekipleri ise Çağıllıgeçit’i adliye koridorundan güçlükle uzaklaştırdı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

16 Şubat 2020 tarihinde Dulkadiroğlu ilçesinde çay bahçesinde 28 yaşındaki Gülcan Çağıllıgeçit iddiaya göre oturduğu masanın sandalyesini devirmiş ve bu sebeple garsonlar tarafından uyarı almıştı.

Olay kadın ile garson Yaşar Yıldız ve Ali Ağırdil arasında tartışma yaşanmış ve polis ekipleri de yapılan ihbar üzerine olay yerine gelmişti. Ekipler Çağıllıgeçit’i gözaltına almış ve 28 yaşındaki genç kadın daha sonra çok sayıda olay ile yeniden adından söz ettirmişti.

Yaşar Yıldız isimli garson ise kendisine tokat atıp masada bulunan kül tablası ile su şişesini kafasına fırlattığını ve genç kadının kendisine hakaretler ettiğini belirtmişti. Bunun yanı sıra Ali Ağırdil de kendisine genç kadının hakaret ettiğini belirtirken işletme sahibi Alaittin Önal da cam olan masaları kırdığını belirtip Gülcan Çağıllıgeçit’ten şikayetçi olmayı ihmal etmemişti. Yaşanan olay sonrasında olay kadın da Yaşar Yıldız'ın kendisine tokat attığını öne sürmüş ve şikayetçi olarak adından söz ettirmişti.

Konu hakkında yürütülen soruşturma sonunda ise genç kadın hakkında mala zarar verme, basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 3 yıl 10 aya kadar dava açıldığı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan Yaşar Yıldız hakkında da basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemi ile Kahramanmaraş 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bilgisine ulaşıldı.