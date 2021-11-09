Fatih Aydın'ın İfadesinde Detaylara Ulaşıldı

Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın, Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmiş ve daha sonra tutuklanmıştı. Aydın'ı savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı ve konu ile ilgili detaylı araştırmalar yapıldı. Savunmasında kardeşi olan Mehmet Aydın'ın korumalar tuttuğunu belirten Fatih Aydın, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Kardeşi Mehmet Aydın'ın korumalar tutması sebebi ile ona ulaşmasının zorlaştığını söyleyen sanık, korumaların kardeşinin masasına onu bile oturtmadıklarını öne sürdü.

5 Kasım tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan Aydın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdiğini anlattı. Aydın, yurt dışına çıkmadan önce Bursa Nilüfer'de yaşadığını belirtirken 2017 yılında ise Uruguay’a gittiğini aktardı.

Oturma ve çalışma izni almış olduğu söz konusu ülke Uruguay'da 1 Kasım tarihine kadar yaşadığını anlatan sanık Aydın, Türkiye'de resmi nikahlı olduğu eşinden çocuğu olmadığını belirtti. Diğer taraftan Uruguay'da yaşadığı dönemde de söz konusu ülkenin vatandaşı olan bir kadın ile evlendiğini ve 3 çocuğunun bulunduğunu söyledi.

Sanık Fatih Aydın, konu hakkında açıklamalar yaparken Garanti Bankası'ndaki hesabının kapandığını belirtti ve bunun dışında başka bir bankada hesabının olmadığını da kaydetti. Çiftlik Bank isimli şirkete de sermaye yatırılmadığını belirten Aydın, herhangi bir şirkette de hissesinin bulunmadığını kaydetti.

Fatih Aydın Çiftlik Bank isimli oyun sitesinin nasıl kurulduğu ile ilgili bir bilgisinin olmadığını belirtirken bu sisteme ve oyuna başkalarının üye olması adına ne tür vaatler verildiğini bilmediğini söyledi. Bunun yanı sıra kar vaadi ile ne kadar gelir elde edildiği konusunda herhangi bir bilgisini de bulunmadığını ifade eden Aydın, çalışma alanının şarküteri ile ilgili olduğunu belirtti. Kardeşi Mehmet Aydın'ın kendisine bu işlerden bahsetmedin ifade eden sanık, yönetim birimi ile şarküterinin farklı yerlerde olduğunu söyledi. 2017 senesinde ise kendisi de dahil olmak üzere şarküteride çalışanların maaşlarının ödenmemeye başladığı Fatih Aydın tarafından açıklanan bilgiler arasında yer aldı.