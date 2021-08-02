Gülben Ergen ile Berna Laçin Polemiği Devam Ediyor

Ünlü isim Berna Laçin, Türkiye'nin dört bir tarafında devam eden ve pek çok can kaybının yaşandığı orman yangınları sırasında Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in “yakarım Roma’yı da yakarım” sözlerinin geçtiği “Yaparım Bilirsin” isimli şarkısının seslendirmesine eleştirilerde bulunarak dikkatleri üzerinde topladı.

Berna Laçin, “distopik film olsa bu kadar olmaz” şeklinde ifadeler kullanırken başarılı şarkıcı Gülben Ergen de Berna Laçin’e konu hakkında yanıt vererek adından söz ettirdi. “Bu nasıl bir yorum Berna?” “Ülke yanarken repertuvardan şarkı cımbızlamak” gibi ifadeler kullanarak yanıt verildi. Herkesin perişan olduğu bu dönemde provoke etmenin ona hiç yakışmadığını ifade eden ünlü şarkıcı Gülben Ergen sitemde bulundu.

Eş zamanlı olarak Türkiye'nin pek çok ilinde çıkan orman yangınları hala devam ediyor ve ekipler söndürme çalışmalarını da sürdürüyor. Sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri de yaşanan korkunç felaket için sosyal medya hesaplarını açıklama yaparken yardım çığlıklarını yineliyor. Bu sırada Berna Laçin de Twitter hesabından yayınlamış olduğu bir mesaj ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alırken başarılı şarkıcı Gülben Ergen'den de yanıt gecikmedi.

Ebru Gündeş'in Yaparım Bilirsin isimli şarkısına eleştirilerde bulunan Berna Laçin’e bir yanıt da ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den geldi ve her iki ünlü isim de gündemde yer aldı. 50 yaşındaki ünlü oyuncu Berna Laçin Ebru Gündeş'in şarkısını seslendirmesine eleştirilerde bulunurken Twitter gündeminde de yer aldı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu açıklama karşısında bu hareketin ona hiç yakışmadığını ifade etti ve o sahnede aylardır yaşam mücadelesi veren müzisyenlerin olduğunu söyledi. Müziği, sanatçıyı ve sosyalleşmeyi özlemiş insanların da bulunduğunu ifade eden Gülben Ergen yasaklardan yeni çıkıldığını belirtti.