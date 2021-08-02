4 Bankadan Kredi Açıklaması Geldi, Düşük Faizlerle Kolay Onay Verilecek Olan Kredi Kampanyası Başladı. Uygun faiz oranları ile hemen kredi onayı verileceği açıklaması sonrasında bankalar kredi için duyuru paylaştı. 4 bankadan yapılan açıklama sonrasında kredi sonucuna göre faiz işlemi yapılacak. İşte detaylar...

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler kolay kredi alabilecekleri bankaları değerlendirmek istemektedirler. Kredi başvurusu yaptığınızda banka siz nereye genel olarak belirli limitler de onay verir. Her bankanın kendi çalışma prensipleri ve politikaları farklıdır. Bu sebeple başvuru yapacağınız bankanın hangi limitlerde daha önceden kredi verdiğinde bilmeniz gerekiyor. Sizlere kredi verecek olan bu 4 bankayı araştırdık ve kolay bir şekilde nasıl onay alacağınızdan bahsettik. Kredi onayı almanız için banka kredi notunuz 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Daha önceden bir banka çalışmanız yoksa maalesef kefilsiz olarak bu bankalardan kredi alamazsınız.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu

Kolay kredi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen bankalardan birine QNB Finansbank olmaktadır. Bu bankadan kredi başvurusu yapmak için bir mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kredi notu yüksek olan müşteriler kendi cep telefonları numarası ile birlikte cep telefonu Mesaj kısmına girdikten sonra kimlik numarasını yazabilir ve 50 30 a mesaj olarak gönderim yapabilirler. Mesaj gönderimi sonrasında 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere gelir QNB Finansbank kredi başvurusu bu şekilde yapılmaktadır. 50.000 TL'ye kadar banka onay verecektir. Onaylanan kredinizi banka şubesinden sadece kimlikle kullanabilir veya bu bankada bir hesabınız varsa internet bankacılığı üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Kolay kredi almak için eğer İş Bankası'ndan online işlem yapacaksanız. Bu bankadan bir hesabınızın olması gerekiyor. Banka hesabınıza bağlı olarak bir internet bankacılığı şifresi alarak bankanın internet uygulaması olan İş Cep uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar sizlere kredi değerlendirmesi yapılacak ve onay almanız durumunda krediniz hesaba atılacaktır. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu

Kolay kredi veren üç bankamız ise Denizbank, Denizbank üzerinden kredi başvurusu yaptığımızda hemen 55 bin TL'ye kadar onay alabilirsiniz. Üstelik sigortası olmayan ve ev hanımı olan müşteriler de bu bankadan kredi kullanabilirler. Bunun için bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Onaylanan kredi size SMS olarak cep telefonunuza gelecektir. Onaylanan limit kadar kredinizi de şubelerden kimlikte kullanabilirsiniz.

Akbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi

İş Bankası'nda olduğu gibi Akbank üzerinden de internet bankacılığı üzerinden online ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Banka sizlere bir internet bankacılığı şifresi vererek hemen 50.000 TL kadar kredi imkanı sağlar. Bu şekilde kredinizi hemen kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda buna alırsanız banka hesabınıza parayı aktaracaksınız. 50.000 tl ye kadar Akbank Direkt uygulaması üzerinden alınacak bu kredi 36 ay vade ile verilmektedir.