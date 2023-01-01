GSM Operatör Kullanıcıları Son 48 saat! Fiyatlar Fahiş Artacak!

Yeni yıla girmeden tüm fatura aboneleri tek tek uyarıldı. “Son 48 saat kaldı” denerek dikkat 2 katı ödemekten kurtulabilirsiniz, yorumunda bulunuldu. Bu haber Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone abonelerini ilgilendiriyor. Milyonlarca abone mobile hat kullanıcıları için rekor bir taahhüt bedeli geliyor.

Enflasyon gittikçe artıyor. Bunun etkisi olarak mobil hat kullanıcıları yeni yılda oldukça zorlanacak. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi popüler operatörlerin kullanıcıları o ödemeyi yeni yıla bırakmadıklarında kârlı çıkacak.

Rekor teklif geliyor. Şirketler onlarca abonenin bu süreçte abonelerin yapması gereken tek şey ise taahhüt sürelerini uzatmak olacak. Yeni yıla girmeden müşteri hizmetleri hattını arayarak bulunulan operatöre yönelik süre uzatma hizmetinden faydalanabilir. Bunun yanı sıra taahhüt süreleri öğrenilerek farklı paketlere geçiş yapmak isteyenler için de öneriler bilgilendirici şekilde kişiye sunulacaktır.