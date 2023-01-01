2023 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı!

TÜRK-İŞ Aralık ayı verilerini açıkladı yoksulluk ve açlık sınırının yükseldiği fark edildi. Duyanlar görenler şaşırdı. Türk-İş sendika konfederasyonu tarafından araştırma yapıldı. 2022 Aralık ayı içerisindeki açlık sınırının 8.130 TL olduğu fark edildi. Yeni asgari ücret oranı 8.500 TL. Bugünüyle açlık sınırının üzerinde bir rakam olduğu söylenebilir. Fakat Türk-İş'in yoksulluk sınırı duyanları şaşırtıyor. Aralık ayı araştırma sonuçlarında yoksulluk sınırının 26.485 TL olduğu fark edildi. 4 kişilik aile üzerinden hesaplamalar yapılıyor ve buna göre sonuca varılıyor.

Bekarın Yaşama Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Yapılan tespitlerde özellikle bir kişinin bulunulan ay içerisinde zorunlu olarak harcaması gereken ürünlerin 26 bin TL tuttuğu fark edildi. Bu kategoride eğitim, ulaşım, gıda, sağlık, konut, giyim ve farklı ihtiyaçlar yer alıyordu. Yoksulluk sınırı 26.483,93 TL'ye çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 10.612,76 TL'yi gördü. Öte yandan Türk-İş konu üzerine de bir açıklamada bulundu. Sabit ya da dar gelirli ailelerin eriyen enflasyon üzerinden gıda enflasyona da eklendiğinde geliri daha da geriliyor. 26.485 TL'ye ulaşmış bir yoksulluk sınırı bulunuyor. Yapılan ve ortaya çıkarılan rakam 4 kişilik bir ailenin bu hayatta insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi için gerekli olan toplam gelirdir, diyerek konuşmasını tamamladı.