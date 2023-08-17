Cep telefonu sahiplerini ilgilendiren haber bu kez geri ödeme iadesi paylaşımı ile akıllı telefon kullanıcılarını heyecanlandırdı. İnternet, konuşma ve mesajlaşma paketleri ile avantajlı görüşme fırsatı sunan GSM operatörleri bu kez cep telefonu hattı olanlar için 192 TL para iadesi yapacağını açıkladı.

GSM firması tarafından yapılan açıklamada hat iptalinden kaynaklı olarak hesapta kalan TL'lerin iade edileceğine yönelik bir bilgi verildi. Resmi siteden yapılan açıklamada kurumsal başvuru şartları ve başvuru talebinde bulunabilmek için yapılması gerekenlere de yer verildi.

TURKCELL 192 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye'nin köklü GSM operatörü Turkcell müşterilerine özel para iadesi açıklamasını resmi siteden paylaştı. Kontörlü hat sahiplerine yönelik para iadesi yapacağını söyleyen Turkcell'in paylaşmış olduğu o bilginin detaylarında şu ifadelere yer verildi:

“Hat iptalinden sonra hesapta kalan TL'leri 2 yıl içinde “Alacak Sorgulama / TL iade talep” linki üzerinden sorgulayarak talep edebilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda 15 gün içinde geri ödemeniz gerçekleştirilir. Adınıza devlete ödenen yıllık telsiz kullanım ücretinin kalan taksitleri bakiyenizden tahsil edilecektir” denildi.

VODAFONE VE TÜRK TELEKOM 192 TL PARA İADESİ ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

Turkcell tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Türk Telekom ve Vodafone hat sahipleri de para iadesini nasıl yapacaklarını merakla beklerken o haber geldi. Türk Telekom ve Vodafone hat sahipleri de aynı işlemleri yaparak sunulan faydadan yararlanabilecek. Vodafone konuyla ilgili şu sözleri paylaştı:

“İstenmeyen sebeplerden dolayı aboneliği iptal olan faturasız tüm abonelerimiz iptal tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yapılacak başvuruları değerlendirilecektir. Aboneye geri ödeme 15 gün içerisinde gerçekleşecektir. Vodafone hat sahipleri için kalan TL bakiyeyi sorgulamak isteyenler “Borç Alacak Sayfası” üzerinden işlemini tamamlayabilecek.