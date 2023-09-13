Onlarca üniversite öğrencisi yurt başvuru sonuçlarını öğrendi. Gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı Ekim ayı güz dönemi yakın zamanda başlıyor. Şehir dışında eğitim alacak öğrencilerin masrafları katlanarak artıyor. Gıda, giyim, barınma ve benzeri farklı ihtiyaçları karşılayabilmek için nakit ihtiyacını karşılamak isteyen öğrencilere yeni bir fırsat duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl öğrencilere ödenen KYK burs/kredi başvuru ekranı açık hale getirilecek. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman gerçekleşecek?

YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabı üzerinden “Yurt yerleştirme sonuçları açıklanmıştır” diyerek müjdeyi verdi. Yeni eğitim-öğretim yılında ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrencilere burs ödemesi yapılacağı da duyuruldu. Şartları karşılayan tüm öğrenciler başvuru işlemini gerçekleştirdiği anda burs alabilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvurusunda bulunacak olan öğrencinin kendisi ve ailesinin maddi durumu büyük önem taşıyor. E-devlet sistemi üzerinden herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan KYK burs başvurusu yapılabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Fakat burs ve kredi başvurusu bir açıklama yapmadı.

Gözler Bakanlıktan gelecek habere çevrilmişken geçtiğimiz yıl uygulanan başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 15-17 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilmişti. E-devlet sistemi üzerinden yapılan burs başvurusu sonucunda Kasım ayı ile birlikte ilk ödemeler hesaplara yatmaya başlamıştı.