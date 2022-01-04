Grip Olanların Yememesi Gereken Besinler

Soğuk algınlığı kış mevsiminde artış gösterirken bedeni ve üst solunum yollarınını da bir hayli zorlamaktadır. Doğru beslenmek ise bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı direnç kazanmak adına oldukça önemli bir nokta olmaktadır. Fakat bununla birlikte hasta olunduğu zaman nelerin tüketildiği de mühim olan bir diğer konudur.

Soğuk algınlığı yaşandığı zaman çilek yemenin harika bir fikir olduğu düşünülür ancak gerçekler ise tam tersini göstermektedir. Çilekler sinüslere ve burna hoş olmayan rahatsızlıklar getirebilir ve tıkanıklık kabusu görevini de görebilir. Bu sebeple soğuk algınlığı yaşanılan dönem boyunca çilekten uzak durulması gerekmektedir.

Bol miktarda şeker içeren tatlılar da hasta olunduğu zamanı yenilmesi gereken son besinler arasında bulunmaktadır. Beyaz kan hücrelerinin ve bağışıklık sisteminin kişiyi hasta eden mikroplar ile savaşma yeteneğini geçici olarak baskılayabilen şekerler durumu daha da kötü bir hale sokabilmektedir. Şeker isteği kontrol altında tutulmaya çalışılmalıdır aksi takdirde semptomlar daha da kötüleşebilmektedir.

Tüm işlenmiş gıdaların kötü ya da sağlıklı bir seçim olmadığı bilinir fakat bazıları ise yüksek düzeyde yağ, şeker ve tuz içerebilmektedir. Bu bileşenler iltihaplanma adına yeterli içeriğe sahip olurken insan vücudunda iyileşme sürecinde geciktirici özellik gösterebilmektedir. Bu durum akılda tutularak kahvaltılık gevrekle,r tuzlu atıştırmalıklar, pastırma ya da sosisler uzak durulması gereken besinler arasında yer aalmaktadır.

Birçok yemeğin yanında lezzetli olan turşu da bir sonraki madde olarak karşımıza çıkar. Hasta kişilerin ise turşudan kaçınması gerekir ve turşuların boğaz ağrısının iltihaplanmasını arttırabilmesi nedeniyle tercih edilmesi gereken besinler arasında yer alır.

Boğaz ağrısı ya da öksürük varsa patates cipsi, kraker, cips ya da simit gibi gevrek atıştırmalıkların tüketilmesi boğazda kötü his oluşmasına sebep olabilmektedir. Söz konusu bu yiyecekler boğazı tahriş edebilir ya da acıyı artırabilir.