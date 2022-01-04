EDHO İçin Bir İhtimal Doğdu

Toplamda 6 sezon boyunca devam eden ve televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesi büyük başarılara imza atmış ve çok iyi reyting sonuçları almıştı. Çok defa dizinin Salı akşamlarının en iyi yapımı olduğuna dair haberler çıkmış ve oyuncular sergiledikleri performansları ile izleyici kitlesinin gönüllerine taht kurmuştu. Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrolünde bulunduğu dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezonun başında ise çıkan krize kurban gitti ve izleyici kitlesi yaşanan olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yapımcı ile ATV arasında yaşanan kriz sonucunda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesinin oyuncuları da farklı noktaları doğru savrulmaya başlamıştı. Yaşanan kriz sonunda ATV sevilen diziden vazgeçmiş ve oyuncular da dağılmıştı. Yaşananlara uzun bir süre boyunca sessiz kalan yapımcı Bahadır Özdener ise dikkatleri üzerine çekmişti.

Uzun soluklu dizinin sevenleri ise yaşanan bu süreçte projenin karşılıklı çekişmeler ile nasıl kötü bir sonla bittiğine şahitlik yapmış ve konu hakkında çok sayıda sosyal medya paylaşımı gerçekleştirilmişti. Yaşanan tüm bu olaylar sıcaklığını korurken gazeteci Birsen Altuntaş ise yeni bir gelişme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beklenmeyen bir şekilde ekranlara veda eden dizi hakkında iddiaya göre dizi yapımcısı olan Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ikilisinin güncel olarak yeni bir formül üzerinde çalıştığı aktarıldı. İkilinin dizinin dijitalde yayınlanması için proje hazırladığı ve konu ile ilgili görüşmeler yapıldığı açıklandı. Diğer taraftan projenin tekrardan seyirci kitlesi ile buluşana kadar geçecek olan dönemin çok zorlu olacağı tahmin ediliyor. Bir diğer konu ise başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın farklı bir proje için ATV ile anlaşma yapmış olması. Çok sayıda dizi oyuncusu kendilerine yeni bir yol çizdi ve çeşitli anlaşmalar yapıldı.