“Dolarla ticaret yapan veya dolara ihtiyacı olanların yönün yukarı yönlü olduğunu bilmesi gerekiyor.” diyen İslam Memiş dolar kurundaki pozitif yönlü yükseliş beklentisini şu sözlerle yineledi: “Uluslararası piyasalarda dolar değer kazandı. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine yükseldi. Durum dolar/TL yükselişlerini beraberinde getirdi. Dolar tarafındaki pozitif beklentim halen devam ediyor.”

ONS’TA YENİ HAFTA SİNYALİ “YÜKSELİŞ BEKLİYORUM”

Altının Ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinde. Özellikle bu haftayı işaret eden İslam Memiş: “Geçen haftadan beri 1.890 dolar destek seviyesini test ediyor. Oradan tekrar tepki alarak 1,930-1,960'da bu bantları takip edeceğiz. Bu hafta 1.890 dolar destek seviyesi test edildi ve stabil yükseliş devam ediyor. Ancak önümüzdeki hafta ki yükselişleri tekrar 1.933 seviyesine kadar artabilir. Önümüzdeki hafta Ons’un gümüş tarafında yükseliş bekliyorum” dedi.

“EKRAN İLE BANKA ARASINDAKİ MAKAS FARKINA DİKKAT!

“Ucuza altın yok” diyen İslam Memiş ekran fiyatı ile banka fiyatları arasındaki makas farkına dikkat çeken o konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Yatırımcı ekran fiyatı ile banka fiyatı arasında oluşan 50 TL'lik makas farkına alışmalı. Ons altında 1.890 dolar destek seviyesini bekliyorum. Ancak gram altında 1.700 lira seviyesinin altında bir düşüş beklemiyorum” diyerek yatırımcıya uyarılarda bulundu.

“Fiziki tarafta gram altın 1.715 TL seviyesine kadar yükselterek toparladı. Ekranlarda ise 1.640 TL seviyesi görülüyor. Fakat bunların hiçbir geçerliliği yok. Gram altın bu hafta Ons altındaki düşüşlere rağmen 1.700 lira seviyesinin altına sarkmadı.”

“ALIM İÇİN ARTIK O FIRSAT GÖRÜLMEYEBİLİR!”

“Alım için fırsat bekleyen vatandaşlarımızın bu fırsata iyi değerlendirmesi gerekiyor. Alım için yeniden bu fırsat görülmeyebilir.” Ons ve gümüş altın yatırımcısına seslenen İslam Memiş, Eylül ortası ve Ekim başlarına dikkat çekerek:

“Ciddi bir türbülans yaşanabilme ihtimali yükseldi. Gram altın yatırımcısının bu fırsatı asla kaçırmaması gerekiyor.”