TL'nin dolar karşısındaki kaybı hızla sürerken gram altın yeni haftaya yükselişle başladı. Yeni haftanın ikinci gününde bu yükseliş seyrini koruyan altındaki hareketlilik gramda da yükselişi tetikliyor. Küresel piyasalarda oluşan kriz dönemlerinde her zaman güvenli liman olarak görülen altın yatırımcı tarafından yakından takip edilirken geçtiğimiz hafta başlayan düşüş artık yerini yükselişe bıraktı. Ünlü altın ve para uzmanlarının yeni bir alım dönemi olarak adlandırdığı bu süreç yavaş yavaş sona erirken yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu gündemde sıcaklığını koruyor.

GRAM VE ONS’TA YÜKSELİŞ BAŞLADI!

22 Ağustos Salı günü gram altın alış fiyatı 1.657,70 TL. Gram altın satış fiyatı 1.657,98 TL'den işlem görüyor. Aynı zaman diliminde ons altın alış fiyatı 1.898,05 dolar. Ons altın satış fiyatı 1.898,35 dolardan alıcısını buluyor. Yeni haftanın ikinci gününde yükselişe geçen değerli madenler altında yatırımı bulunanlar için yeni bir zirveyi işaret ediyor. Bu hafta içinde yaşanacak Jackson Hole toplantısı ile Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması sonrası değerli madenlerde de yeni bir yükseliş trendine girilmesi bekleniyor.

22 AĞUSTOS SALI GÜNÜ GRAM ONS ÇEYREK ALTIN FİYAT LİSTESİ