Dolar kurunun 12 gün sonra kaç TL olacağını açıkladı! Selçuk Geçer'den göz göre göre geliyor uyarısı

Selçuk Geçer'den göz göre göre geliyor uyarısı... Dolar kurunun 12 gün sonra kaç TL olacağını açıkladı! Son zamanlarda önemli görülen konulardan birisi de dolar kuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle söz konusu dolar kuru konusu ülkemiz içerisindeki çoğu birey tarafından da yakından takip edilmektedir. Buna göre bakıldığında herkesin adını sık sık duyduğu Selçuk Geçer yeni yıl için dolar kuru hakkında birtakım açıklamalar yaptı.

Dolar Kuru Zirveyi Gördü

Aslında bakıldığında ekonomist Selçuk Geçer’in yaptığı açıklamalardan ilki ABD içerisinde önemli bir enflasyon olmazsa doların yükselmeyeceği üzerinedir. Söz konusu bireye göre dolar kuru artık en üst seviyede yani zirvede yer almaktadır. Söz konusu dolar kurundaki zirve nedeni ile artık yükselmeyeceği düşünülmektedir.

Fakat ABD içerisinde yer alan enflasyon miktarındaki artışın dolar kurunun da artışı demek olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda bunun bir ihtimal olduğunu söyleyen Selçuk Geçer dolar kurundaki düşüşlerden de ülkemizin yararlanamayacağını belirtmektedir.

Ülkemizin ekonomisinin başka sorunları olduğunu dile getiren Gezer, Dış ticarette olan açıklarımız hakkında da birtakım yorumlarda bulundu. Buna göre bakıldığında ünlü ekonomist Gezer’in önümüzdeki yıl içerisinde dolar kurunun tam olarak 35 TL’ye dayanacağını belirtti. Bu durumu ise otomobil, ev fiyatlarından tahmin ediyor.

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