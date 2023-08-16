Dolar kurunda başlayan yükseliş gram altında düşüşü tetikledi. 7 haftalık düşüş eğrisini sonlandıran ons altın yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda patlak veren resesyon endişesi, dizginlenemeyen enflasyon verileri ile birlikte değerli madenleri günden güne eritiyor. Altın yatırımcısının yakından takip ettiği o rakamlar yeniden güncelleniyor.

FED’in gün ortasında toplantı tutanaklarını açıklaması bekleniyor. Bu beklenti sürecinde FED'in öngörülemeyen faiz kararı, değerli madenleri gittikçe daha da düşürürken bugün açıklanması beklenen veriler öğle saatlerine doğru yeni bir yükselişi tetikledi.

ONSTAKİ DÜŞÜŞ TRENDİ SONA MI ERİYOR?

1.700 TL altında işlem gören gram altın ons cephesinde Haziran ayından beri en düşük seviyelerini kaydediyor. Uluslararası piyasalarda 1.900 dolar seviyesine yaklaşan ons için 2.000 dolar beklentisi yeniden alevlendi. 7 günlük istikrarlı düşüşün ardından ons altın yeni bir toparlanma sürecine giriyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında gram altın ekranlarda 1.660 TL seviyesinden işlem görürken Kapalıçarşı'da bu seviye daha da yükseliyor. Serbest piyasalarda gram altın 1.720 TL'den işlem görüyor.

FED GÖLGESİNDE 16 AĞUSTOS ÇARŞAMBA “GRAM, ONS VE ÇEYREK ALTIN” FİYATLARI

FED'in “Faiz artışlarının bittiğini söyleyemeyiz” ifadesini kullanarak yapmış olduğu son açıklamanın gölgesinde 16 Ağustos Çarşamba günü gram, ons ve çeyrek altındaki işte o son durum: