Küresel kriz dönemlerinde başlayan ekonomik dalgalanmalar finansal açıdan oluşan belirsizliğin etkisiyle yatırım araçlarında yükselişi tetikliyor. Son dönemlerde dolar kurunda başlayan yükseliş ile kıpırdanmaya başlayan altın kuru ünlü ekonomik İslam Memiş'in gündemindeydi.

Para piyasalarına yönelik nokta atışı tahminleri ile yatırımcı tarafından yakından takip edilen Memiş TL'nin döviz karşısında zirve kayıpları yaşadığı bu döneme yönelik yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez portföyüne gümüşü de dahil etti.

BORSA İSTANBUL’DA HAREKETLİ GÜNLER BAŞLADI!

Kriz dönemlerinde vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altın küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle dalgalı seyrini koruyor. Uzun vadede yatırıma dikkat çeken İslam Memiş yüksek kazanç fırsatı sunacak altın ve gümüş yatırımı ile ilgili birikimleri korumayı sağlayacak önemli alternatiflerde bulundu. Borsa İstanbul'da başlayan %3.67 değer artışı sonrası gözler değerli madenler ve döviz kuru kadar borsa piyasalarına da yöneldi. Mevduat hesaplarında başlayan yüksek getiri risk seviyesini düşürürken İslam Memiş Borsa İstanbul'daki hedefini 8.000 puan olarak güncelledi.

İSLAM MEMİŞ’TEN DOLAR VE EURO TAHMİNİ GELDİ!

Elinde TL'si bulunanlar için Borsa İstanbul'daki yükselişe dikkat çeken Memiş yatırım yapmayı düşünenlerin bu yeni yükseliş etkisini göz önünde bulundurması gerektiğini de vurguladı. Altın ve gümüş tavsiyesi ile son videosunda yatırımcıyı uyaran İslam Memiş dolar kuruna yönelik beklentisini de açıkladı. Yeni aya geçmeden dolarda 27.50, Euro'da ise 29.69 TL yükseliş beklediğini ifade etti.

GRAMDA YENİ REKORLARIN GÖRÜLECEĞİ İŞTE O TARİH!

2024'te altının önlenemez bir yükselişe geçeceğini vurgulayan İslam Memiş Eylül ve Ekim aylarında başlayacak yükseliş trendine dikkat çekerek yatırımcı için bu dönemi altın alım fırsatı olarak görüyor. Altın fiyatlarına yönelik fikirlerini paylaştığı o videoda yaşanan son gelişmelere yönelik şu sözlere yer verdi:

“Gram altın için 1.680 - 1.700 TL seviyeleri büyük önem taşıyor. altında başlayan kotanın etkisiyle yüzde dörtlük bir artış yaşandı. serbest piyasalar ile resmi kur arasında en az 50 TL'lik fiyat farkı oluştu. Bu fark bazen 80 TL bazen bazen 100 TL'ye kadar çıkabilecektir. Yakın gelecekte gram altının 1.800 TL'yi bulmasını bekliyorum. Gram altın yatırım için iyi bir seçenek”