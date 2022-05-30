Gram Altın O Sınırı Aştı! Kırılma Noktası Gelecek Mi? Uluslararası piyasalarda ons altın yönünü yukarı doğru çevirirken gram altın 975 TL seviyesini de geçti. Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Kırılma Noktası olacak mı? 27 Mayıs altının fiyatları ve çok daha fazlası haberimizde...

Son zamanların en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altın için uzmanlar, "altın satmak için acele etmeyin!” Şeklinde uyarıyor.

Altında Çarpıcı Oran Analizi

Dolar fiyatları ile alakalı yapılan analizlerde genel itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün yapmış olduğu toplantıda beklendiği gibi seviyesindeki politika faizinin değiştirilmemesi kararı sonrasında geri çekilmeler olsa da bu geri çekilmeler çok karacı olmadı ve böylece yükselen fiyat kanalının üst bandına doğru yükselişler meydana geldiğinde 17.14 ve 17.85 direnç şeklinde izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 16.20 ve 15.72'nin destek noktası olarak göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanır.

Bank Of America: Amerikan Merkez Bankası (FED) , Politika Sıkılaştırrmaya Eylül'de Ara Verebilir

Bank Of America stratejikleri tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre ise ekonomide bir kötü resmi olması yahut enflasyonun sakinleşmesi durumunda Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma kararının eylül ayında ara verilme ile karşılaşacağını savunuyor. Buna göre mayıs ayı içerisinde FOMC toplantı tutanaklarını ele alan Bank Of Amerika stratejisteri, eğer ki finansal koşullar kötü bir durum alır ise Amerikan Merkez Bankası'nın eylül ayı içerisinde sıkılaştırmayı durdurulması ve gösterge faizinin ise %1,75 ile 2 aralığında bırakılmasının büyük bir ihtimal ile olabileceğini söyledi.

Piyasada Altın Fiyatları Ne Kadar?

· Yarım altının alış fiyatı 3108 TL olurken satış fiyatı ise 3189 TL

· Tam altının alış fiyatı 6431 TL olurken satış fiyatı ise 6593 TL,

· Cumhuriyet altını alış fiyatı 6.460 TL olurken satış fiyatı ise 6.559 TL,

· Çeyrek altın alış fiyatı 1559 TL olurken satış fiyatı ise 1594 TL.