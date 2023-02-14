Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: 57.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı

Cebinde kredi kartı olan vatandaşlar için yapılan yeni ödemelerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 57000 TL ödeme verileceği açıklandı. Denizbank ve Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeli 57000 TL kredi kullanacak olan kişilerin ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırlandı.

Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda bu kredi kampanyasından faydalanabiliyorlar.

Bireysel tüketici kredisi kampanyası adı altında başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan herkes başvuru şartlarına uygun olmasıyla birlikte kredi işlemlerini hemen yapabiliyor. Nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden de cep telefonlarınız üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi kartı ödemelerini düzenli yapan vatandaşlara verilecek olan bu kampanyalar, bireysel ihtiyaç kredisi olarak sizlere sunulacaktır.

NAKİT KREDİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olarak işlemlere hızlı birşekilde yapılmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için Denizbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilir. Tc kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj gönderen vatandaşlar ise Finansbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılır ve kredi kartını düzenli ödemeler yapıyorsam bu bankadan yüksek limitli onay alabilir.