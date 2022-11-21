TBMM'den geçti ve yayımlandı! 38 bin TL destek ödemesi kişilerin kimlik numarasına yatacak!

38 bin TL destek ödemesi kişilerin kimlik numarasına yatacak! TBMM'den geçti ve yayımlandı! Çiftçilere yapılan destek ödemesinde en çok artık pamuk ve çentik ürünlerine geldi. Dekar başına yapılan destek ödemelerinde 75 lira mazot 46 lira gübre olarak karar verildi. Dekar başına bir çiftçiye toplam 121 lira destek belirlendi. Bu yardımın sadece buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünlerini yetiştiren çiftçilere verilmesine karar verildi.

En Yüksek Artık Pamuk Ve Çeltikte

Pamuk ve çektik ürünlerinde bir dekar başına 250 lira mazot parası ve 21 lira gübre parası olarak hesaplandı ve karar verildi. Yani günlük pamuk ve çeltik toplayan çiftçiye 271 lira destek yardımı belirlendi. Nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde ise bir dekar başına çiftçiye 75 lira mazot parası ve 21 lira gübre parası desteği belirlendi yani çiftçiye günlük 96 lira destek verilecek.

Patates ve soya yetiştiren çiftçilere ise 125 lira mazot yardımı ve 21 lira gübre yardımı belirlendi. Bu çiftçilere de günlük 146 lira destek yardımı yapılacak. Kuru soğan, yaş çay ve zeytinde bir dekar başına 63 lira mazot yardımı ve 21 lirada organik gübre yardımı yapılacaktır.

Bu ürünleri yetiştiren çiftçiye günde 84 lira destek yardımı olacaktır. Bu destek çiftçiler için yeterli olmasa da ihtiyaçları olanı karşılama adına çok önemli bir destek olarak görülüyor.



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