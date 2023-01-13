Gram altın 30 günden az sürede bu kadar olacak! Cüzdanını alan kuyumcuya akın edecek!

Cüzdanını alan kuyumcuya akın edecek! Gram altın 30 günden az sürede bu kadar olacak! Ekonominin sert dalgalanmalar yaşadığı dünya piyasasındaki değişimler ülkemizdeki altının ve doların seyrini de etkilemeye devam ediyor. Pandemi sürecinde yaşanan krizlerin etkisi enflasyon bazında ülke ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. ABD, FED tarafından yapılan açıklamalar tüm ülkeleri etkilediği gibi ülkemizde de etkili oluyor. Dolar, altın dalgalanmalarına bakıldığında ülkemizde altının hafif gerileme yaşamasının ardında yükselişe geçtiğini söylemek doğru olacaktır.

Parasını Alan Kuyumcuya Koşacak

Altın fiyatları yeni yıla sayılı günler kala yukarı yönlü hareketine devam ederken altın iler ilgili yorumlar ve analizler de gelmeye devam ediyor. Bu konuda işin üstadı olarak bilinen İslam Memiş'ten gram altın ile ilgili açıklaması geldi. Memiş gram altın ile ilgili net ifadeler kullandı. İslam Memiş, gram altın için, 2023 yılında yeni zirveler söz konusu olabilecek şeklinde konuştu. Memiş altında büyük bir yükselişim beklediğini belirterek daha yükselişlerin başlamadığını aktardı.

Yılın son günlerine fırtına öncesi sessizlik olarak açıklayan Memiş asıl yükselişin yılbaşı sonrasında yaşanacağını ifade etti. Yatırımcılar İslam Memiş’in iddialı konuşmalarından güç alan beklemedeki yatırımcılar yatırım için kuyumcuların yolunu tutmaya başladı.

Çeyrek ve ONS Altın Fiyatları

Çeyrek altın fiyatında da sert yükseliş görüldü. Gelen son bilgilere göre 1 çeyrek altın 1871 TL civarına kadar yükseldi. Ons altın fiyatı da enflasyon ardından 1895 dolar civarına kadar yükseldi.

ALTIN/ONS 1.888,42

ALTIN/GR SPOT 1.141,96

CUMHURİYET ALTINI 7.446

ZİYNET ALTINI 7.445,57

GRAM ALTIN 1.157,64

ÇEYREK ALTIN 1.865,16

YARIM ALTIN 3.734,21

ATA ALTIN 7.817,44

14 AYAR BİLEZİK GRAMI 764,54

22 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.114,86

GREMSE ALTIN 18.920,00

ALTIN/ONS TL 35.446

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