Gram altın 30 gün sonra işte tam da bu kadar olacak! Açıklanan bu rakamı görenin resmen aklı başından gitti! Hemen bakın

Açıklanan bu rakamı görenin resmen aklı başından gitti! Gram altın 30 gün sonra işte tam da bu kadar olacak! Hemen bakın... Rusya Devlet Başkanı’nın Rus petrolüne tavan fiyatın uygulayan ülkelere petrol satışını iptal etti. Bunun üzerine birçok yatırım unsurunda fiyat dalgalanmaları meydana geldi. Uzmanlar tarafından iletilen detaylara göre; önümüzdeki günlerde gram altın ücretleri zirveye oturacak. Altının değerinin sürekli değişmesinde uluslararası alanda yapılan bazı eylemlerin etkisinin olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bu durum ülkemizde altının durumunun belirsiz şekilde seyretmesine sebep olmaktadır.

Gram Altının Geleceğinde Ne Var?

Gram altında belirleyici unsur olan ons altın geçmiş zaman diliminde en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası’nın kararı gereği 75 puanlık faiz arttırımları neticesinde ons altının değeri 1615 dolara kadar gerilemişti. Ons altının dibi görmesinin ardından gram altında da sert düşüşler meydana gelmişti. Geçtiğimiz dönem altının gramı ortalama 950 TL civarlarına kadar düşmüştü.

Gram Altın Fiyatlarına Ekonomistler Ne Diyor?

Kaynaklara göre FED’in Kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıya göre alınan kararlar arasında faizlerin önümüzdeki aylarda yavaşlatılacağı bulunuyor. Karara göre 2023 yılı itibariyle faiz arttırma çalışmalarına son verileceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Bu açıklamalardan sonra altında fiyat yükselmesi yaşanmış, neticesinde de gram fiyatları 1112 TL seviyesine kadar ulaştı.

Altın fiyatlarında yaşanan rekor artışlar dolayısıyla ekonomi uzmanları da ardı ardına açıklamalarda bulunmaya başladı. Bu dönemde yükselen rakamlara aldanarak altın bozdurmayı düşünen vatandaşlara uyarılar bulunuyor. Altının fiyatlarının geçtiğimiz yılın son çeyreğinde manipüle edildiğini aktaran uzmanlar vatandaşın elindeki altını 6 ay daha muhafaza etmesini öneriyor.

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