Aman baltayı taşa vurmayın! Birikmiş paranız var, haberiniz yok! Süresi dolmadan e-devletinize bakın paranız yanar

Birikmiş paranız var, haberiniz yok! Süresi dolmadan e-devletinize bakın paranız yanar... Aman baltayı taşa vurmayın! Artan yaşam maliyetleri nedeniyle vatandaşların paraya duydukları ihtiyaç her geçen gün artış göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde ise vatandaşların faydasına yönelik yeni bir açıklama yapıldı. Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES uygulamalarında birikmiş paranız var olabilir. Belirtilen tarihe kadar e-Devletten kontrol ederek birikmiş paranızı çekebilirsiniz. Tarih dolduğu taktirde paranız yanıyor. Son dakika hatırlatması sayesinde nakit paranızı hemen çekebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir hatırlatmayla milyonlarca vatandaşın BES uygulamasında unutulan bireysel ödemelerinin bulunduğu aktarıldı. Unutulan bu ödemeler geri çekilmediği taktirde sisteme iade ediliyor. Belirtilen zaman dilimi içinde paranın çekilmesi isteniyor. Bu süreçle ilgili vatandaşların takip etmesi gereken tek şeyin e-Devlet kontrolü olduğu aktarılıyor. Sisteme giriş yaparak unutulan paraları olup olmadığını kontrol etmeleri isteniyor.

BES Ödemesi Nasıl Çekiliyor

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların geleceğini güven altına alabilmek adına emeklilik sisteminin yanında BES sistemi de uygulamaya alınmıştı. İlk etapta BES uygulaması zorunlu tutulmuştu. Bu nedenle pek çok kişinin maaşından otomatik kesintiler yapılmaktaydı. Vatandaşlar kesinti yapıldığından burada bir şekilde paralarının biriktiğinden habersizdi. Zorunluluk kaldırıldığından dolayı vatandaşların biriken paralarını iade alabilecekleri belirtildi. Bu sebeple BES sistemine dahil olan olanların hesaplarını kontrol etmesi uygun olacak. Bu hesaplarda beklemediğiniz miktarda paranız birikmiş olabilir. Belli bir süre çekilmeyen paralar bu sürenin dolması durumunda devredileceği için süre dolmadan paranızı çekmeniz uygun olacaktır.

İadeler Nasıl Alınacak?

BES iadesini almak isteyen vatandaşların e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Arama kısmına TAKASBANK yazarak sorgulama ekranına giriş yapabilirler. Eğer iade alabileceğiniz miktar bulunuyorsa ekrana IBAN bilgilerinizi yazarak iade talebinizi iletebilirsiniz. IBAN bilgilerinizi ekledikten sonra banka hesabınıza iadesini gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şahıs ödemeleri sorgulaması ekranından tarafınıza yatırılacak bir ödemenin varlığını sorgulayabilirsiniz. İlgili ödemeler sorgulama ekranında belirli bir zaman dilimi için gösterilmektedir. Yatırılan tutarların son tarihine kadar iade talep edilmediği taktirde ilgili miktar sisteme iade edilmektedir. Tutarlar tekrar sisteme iade edildiğinden dolayı düzenli aralıklarla ödemelerin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.