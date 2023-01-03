2023 EPDK Torba Yasa Düzenlemesi Paylaşıldı! Elektrik borçları siliniyor!

EPDK kanun hükmündeki kararnamesi ile Resmi Gazetede yeni torba kanunu yasalarını açıkladı. Torba yasa içerisinde özellikle TEDAŞ'a borcu olanlara sunulan fayda dikkatlerden kaçmadı. Limanların daha özelleştirilebilmesi için kira sürelerinde yapılan uzatma dikkatleri çekti. Kamuya yönelik oluşan borçların düzenlenmesine yönelik geçici bir madde kanunlara eklendi. Torba yasa kapsamında Hazine ve maliye Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde 200 milyar TL ek ilave yapılarak kapsam çoğaltıldı. Bununla beraber şu ana kadar 293 milyar olan ana para 493 milyar TL'ye ulaştı. Bu demek oluyor ki torba yasa kanununda sunulan elektrik faturalarının ödenmesine yönelik uygulama daha fazla vatandaş faydalanabilecek.

Gemi ve Liman İşletmeciliğinde Yeni Dönem!

Torba yasa içerisinde denizcilik işletmelerine yönelik yeni bir karar alındı. Bazı limanların işletmelerinde özelleştirme kapsamında sözleşme süresinin 49 yılı olması kararı verildi. Sözleşme bedelinin 'unu aşmayacak şekilde yatırım yapmak isteyenlerin ek sözleşme imzalama tarihleri için verilen zamanda sonraki 5 yıl içerisinde sürecin tamamlanması gerekecek. Süreci tamamlandıktan sonra her bir şirket yatırımına yönelik raporlamada bulunacak. Bu raporun kontrol edilmesi Türkiye denizcilik işletmeleri ya da Devlet demiryolları Genel müdürlüğü'ne ait olacak.

BOTAŞ Borçları Siliniyor!

Öte yandan Botaş'ın geciktirilmiş ödenmemiş vergi ya da fon payları ile idari para cezası gecikmeleri, gecikme zamları, gecikme faizlerinin borçları tamamen hazineden karşılanacak. 1 Ocak 2013 tarihinden öncesi yasada yer buldu. Bu tarihten önce farklı bir ülkede yaşamaya başlamış fakat sigortası bulunmayanlar, sağlık sigortası hakkı mevzuat kapsamına da yer almayanlar ile sosyal hizmetlerde çocuk esirgeme kurumlarında koruma ve bakım evlerinde ücretsiz olarak yaşayan kişilerin 18 yaşını doldurmamış anne babası olmayan çocukların Genel Sağlık sigortaları gecikme cezaları ya da zamları devlet ve hazine tarafından karşılanacak.

İsteyen Elektrik Borcunu Yapılandırabilecek!

Tedaş'taki tüm elektrik borçları tamamen silinecek. Bunun içinde bir kriter getirildi. Geçici olarak yasaya eklenen madde geçerli olmaya başladığı anda 2.000 TL'yi aşmayacak tüm elektrik ödemeleri ile beraber TC kimlik numarası tespit edilememiş vatandaşların borçları tamamen silinecek. Kapsamda yer almayan vatandaşlar ise de TEDAŞ'ta bulunan borçları için yapılandırma talebi iletebilecek. Tüm bu süreçten faydalanmak isteyen vatandaşların 1 Ekim 2021 tarihi öncesinde vadesi gelmiş olan tüm borçları ödenmemiş borçları yapılandırılmamış borçları dikkate alınacaktır.