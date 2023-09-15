ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 oranında arttı. Piyasa beklentileri enflasyonun bir önceki ayki yüzde 3,2'den yüzde 3,6'ya yükseleceğini öngörüyordu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılsonuna kadar atacağı adımlar açısından önemli bir gösterge olan tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Bu, yüzde 0,6 artış bekleyen piyasa beklentileriyle de uyumludur.

Altının gram fiyatı bugün erken saatlerde ilk yükselişini gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda 1.664 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutma olasılığının yüzde 97 olduğunu belirtiyor. Şimdi gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altının güncel fiyatlarına bir göz atalım...

FED FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentileri aştığına dikkat çekti. Ancak, bunun tek başına ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'de yapacağı toplantıda faiz oranlarını sabit tutma kararına ilişkin beklentileri değiştirmeye yetmeyeceğine inanıyorlar.

Bugün yurt içinde veri gündemi nispeten sakin seyrederken, analistler Euro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de sanayi üretimi verilerini yakından takip ediyor. Teknik açıdan bakıldığında altının ons fiyatı için destek seviyelerinin 1.910 ve 1.900 dolar, direnç seviyelerinin ise 1.920 ve 1.930 dolar olduğunu vurguluyorlar. Genel olarak analiz, olumlu ekonomik göstergelere rağmen Fed'in mevcut faiz oranlarını korumasının beklendiğini gösteriyor.

15 EYLÜL 2023 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün ons fiyatındaki yükselişle birlikte artış gösteren altının gram fiyatı, günü önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,1 artışla 1.655 liradan tamamladı.

Yeni güne başlarken yükselişini sürdüren altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,5 artışla 1.664 liradan işlem görüyor. Aynı zaman diliminde çeyrek altın 2.730 liradan satılırken, Cumhuriyet altını ise 11.040 liradan satılıyor.